İstanbul Havalimanı tarih yazdı: Avrupa rekoru kırıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 1 Ağustos'ta 289 bin 260 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Bu rakamla Türkiye ve Avrupa'da bugüne kadarki en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı.

Bir günde 289 bin 260 yolcuya hizmet verdi

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Havalimanı'nın günlük yolcu trafiğinde yeni bir rekora imza attığını bildirdi.

Uraloğlu, rekorun ayrıntılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla İstanbul Havalimanı'mız yeni bir rekora imza attı."

Küresel aktarma merkezi konumunu güçlendirdi

İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıktaki stratejik öneminin giderek arttığını belirten Uraloğlu; yüksek kapasitesi, güçlü altyapısı ve hizmet kalitesiyle havalimanının dünyanın önde gelen merkezleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Yeni yolcu rekorunun İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdiğini vurgulayan Uraloğlu, "Kırılan bu yeni rekor, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.