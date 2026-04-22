Ateşkes uzadı ama kriz bitmedi: Petrol yüksek kaldı

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkes süresini uzatmasının ardından yükselişini korurken, Hürmüz Boğazı’ndaki abluka ve aksayan barış görüşmeleri piyasadaki yüksek seviyelerin sürmesine neden oldu.

Brent petrol, önceki iki işlem gününde yaklaşık yüzde 9 değer kazandıktan sonra varil başına 99 doların hemen altında işlem görürken, ABD ham petrolü 90 dolar seviyelerinde dengelendi. Trump, salı günü yaptığı açıklamada ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırıları ertelediğini ancak “görüşmeler şu ya da bu şekilde sonuçlanana kadar” İran bağlantılı gemilere yönelik engellemelerin süreceğini bildirdi.

Abluka mesajı sertleşti

ABD Başkanı, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin ablukayı kaldırıp Hürmüz Boğazı’nı açması durumunda “İran ile asla bir anlaşma yapılamayacağını, aksi halde ülkenin geri kalanını liderleri dahil yok etmek gerekeceğini” ifade etti.

Hürmüz’de akış neredeyse durdu

Basra Körfezi’ndeki gelişmeler ve normal şartlarda küresel ham petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatın ciddi şekilde aksaması, petrol piyasasında sert dalgalanmalara yol açtı. Fiyatlardaki oynaklık, talebin çöktüğü COVID-19 döneminden bu yana en yüksek seviyelere ulaştı.

Karşılıklı hamleler gerilimi artırıyor

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın kaynaklara dayandırdığı habere göre İran, ABD Donanması’nın müdahaleleri sürdüğü sürece boğazı açmayacak ve gerekirse ablukayı güç kullanarak kıracak. ABD tarafı ise salı günü yaptırım kapsamındaki bir petrol tankerine müdahale ettiğini, hafta sonu bir yük gemisine el koyduğunu ve toplamda 28 gemiyi geri çevirdiğini açıkladı.

Görüşmelerde belirsizlik sürüyor

Küresel referans Brent petrol, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İslamabad’a planlanan ziyaretini iptal ettiğine yönelik haberlerin ardından kısa süreliğine 100 doların üzerine çıktı. Bu gelişme, İran medyasının Tahran yönetiminin Pakistan üzerinden ABD’ye görüşmelere katılmayacağını ilettiğini duyurduğu döneme denk geldi. Ancak Trump’ın ateşkesi uzatma açıklaması sonrası vadeli fiyatlar yeniden geri çekildi.

Kritik başlıklar çözülmedi

Müzakereler, iki haftalık ateşkes sona ermeden önce tansiyonu düşürmek ve petrol tankerlerinin boğazdan geçişine ilişkin belirsizliği gidermek için son fırsat olarak değerlendiriliyor. Buna karşın taraflar arasında İran’ın nükleer programı ve Lübnan’a yönelik İsrail müdahaleleri gibi temel anlaşmazlıklar henüz çözülebilmiş değil.