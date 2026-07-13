Avrupa'da doğal gaz alarmı: Fiyatlar bir ayın en yükseğinde

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına yönelik açıklamaların LNG arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla sert yükseldi. Toptan gaz fiyatları bir ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Gösterge niteliğindeki Hollanda vadeli doğal gaz kontratı, haftanın ilk işlemlerinde yüzde 3,5 artarak megavatsaat başına 50,37 Euro'ya çıktı. İngiltere'de işlem gören eş değer kontrat da yüzde 4 yükseldi.

Hürmüz Boğazı açıklaması fiyatları hareketlendirdi

Piyasalardaki yükselişte, ABD güçleri ile İran arasında hafta sonu yaşanan yeni saldırıların ardından Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın "ikinci bir duyuruya kadar" kapatıldığını bildirmesi etkili oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, stratejik su yolunun ticari gemi geçişlerine açık olduğunu açıklasa da uzun süreli bir kapanma ihtimali enerji piyasalarındaki kaygıları güçlendirdi.

Küresel LNG ticaretinin beşte biri bu güzergâhtan geçiyor

Hürmüz Boğazı, dünya genelindeki sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapıyor. Katar'ın LNG ihracatının büyük bölümü de bu güzergâh üzerinden taşınıyor.

Bu nedenle boğazdaki olası bir kesintinin, özellikle ithalata bağımlı Avrupa'nın enerji güvenliği üzerinde önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Piyasalarda oynaklık uyarısı

Son haftalarda bölgedeki tansiyonun düşmesi, daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenebileceği beklentisini güçlendirmiş ve doğal gaz fiyatlarının önceki zirvelerden gerilemesini sağlamıştı.

Ancak karşılıklı saldırıların yeniden başlamasıyla diplomatik çözüm ihtimalinin zayıfladığına dikkat çeken analistler, enerji piyasalarında yüksek oynaklığın sürebileceği uyarısında bulunuyor.

Avrupa'nın gaz depoları geçen yılın gerisinde

Avrupa ülkeleri, 2026-2027 kış sezonu öncesinde doğal gaz depolarını doldurmayı sürdürüyor. Bölgedeki depolama tesislerinin doluluk oranı yaklaşık yüzde 47 seviyesinde bulunuyor.

Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 56 olarak kaydedilmişti. Körfez'den LNG sevkiyatlarının uzun süre kesintiye uğraması halinde Avrupa ile Asyalı alıcılar arasındaki rekabetin artabileceği ve fiyatların daha da yükselebileceği belirtiliyor.