Avrupa'da doğal gaz alarmı: Kış öncesi hedefler tutmayabilir

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Avrupa doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişlerin yeniden güvenli hâle gelebileceği beklentisiyle bir haftanın en düşük seviyesinden toparlandı.

Orta Doğu'daki diplomatik temaslar satış baskısını sınırlarken, Avrupa'daki depoların hedeflenen hızda doldurulamaması fiyatlar üzerindeki riskleri canlı tutuyor.

Avrupa doğal gaz piyasasında önceki gün yaşanan sert düşüşün ardından perşembe günü daha sakin bir seyir izlendi. Gösterge niteliğindeki Hollanda yakın vadeli kontratı megavatsaat başına 65,61 Euro seviyesinde yatay kalırken, İngiltere'deki toptan gaz vadeli işlemleri term başına 160,50 peni civarında işlem gördü.

Piyasadaki satışların durulmasında, Orta Doğu'da yürütülen müzakerelerin enerji sevkiyatlarına ilişkin endişeleri hafifletmesi etkili oldu.

Hürmüz trafiği için ateşkes umudu

Doğal gaz fiyatları çarşamba günü küresel petrol piyasasındaki gerilemeye eşlik ederek yüzde 3 değer kaybetmişti. Washington ve Tahran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin güvenliğini de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasında ilerleme sağladığına yönelik haberler bu düşüşte belirleyici oldu.

Katar Başbakanı'nın deniz taşımacılığını yeniden kesintisiz hâle getirmeyi amaçlayan görüşmelere arabuluculuk etmek üzere Tahran'a gitmesi de olumlu beklentileri güçlendirdi.

Brent petrolün art arda dört seans süren kayıpların ardından varil başına 87,40 dolar civarında tutunmasıyla enerji yatırımcıları yoğun açığa satış pozisyonlarını azalttı. Piyasalarda artık LNG ve ham petrol sevkiyatlarının normale döndüğünü gösterecek somut gelişmeler bekleniyor.

Depolama hızı hedeflerin gerisinde

Jeopolitik risklerdeki olası azalmaya karşın Avrupa'nın sonbahardaki ısınma sezonu öncesindeki arz görünümü kırılganlığını koruyor. Gas Infrastructure Europe verileri, Avrupa Birliği genelindeki yer altı doğal gaz depolarının yaklaşık yüzde 62 doluluk oranında bulunduğunu gösteriyor.

Kıta genelinde etkili olan sıcak hava dalgaları, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza talebi artırdı. Katar'dan beklenen LNG kargolarının gecikmesi de bu gelişmeye eklenince yaz aylarında depolara yapılan girişler önemli ölçüde yavaşladı.

ING'nin değerlendirmesine göre mevcut hızın korunması durumunda Avrupa, soğuk havalar başlamadan önce AB tarafından belirlenen zorunlu depolama hedeflerine ulaşmakta zorlanabilir. Bu tablo, doğal gaz fiyatlarının 2026-2027 kışı boyunca ilave risk primi taşımaya devam edebileceğine işaret ediyor.

ABD'den gelecek LNG arzı rahatlama sağlayabilir

Avrupalı enerji şirketleri, spot LNG kargolarını temin edebilmek için Asyalı alıcılarla rekabet etmeyi sürdürüyor. Buna karşılık ABD'deki yüksek doğal gaz stokları, yılın son çeyreğinde Avrupa'nın arz açığını hafifletebilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

UBS verilerine göre güçlü üretimin desteğiyle ABD'nin doğal gaz stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 8 üzerinde bulunuyor.

Yıl sonuna doğru yeni Amerikan ihracat terminalleri ve boru hatlarının devreye alınmasıyla ülkenin LNG gönderme kapasitesinin artması bekleniyor. Ancak bu arzın Batı Avrupa'daki açığı azaltabilmesi, Hürmüz Boğazı gibi kritik deniz geçişlerinin açık ve güvenli kalmasına bağlı olacak.