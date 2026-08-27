Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (27 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları)

Motorine dev indirim pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 5,36 TL indirim yapıldı. İndirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. 27 Ağustos 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5,36 TL indirim yapıldı. İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul’da 77,37 TL, Ankara’da 78,47 TL, İzmir’de 78,76 TL’ye düşerken, doğu illerinde 80,21 TL seviyesine geriledi.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 74.29 TL
Motorin: 77.43 TL
LPG: 33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 74.13 TL
Motorin: 77.27 TL
LPG: 33.19 TL
Ankara:
Benzin: 75.26 TL
Motorin: 78.53 TL
LPG: 33.89 TL
İzmir:
Benzin: 75.57 TL
Motorin: 78.83 TL
LPG: 33.79 TL