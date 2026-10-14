Bakan Bayraktar rakamları açıkladı: Türkiye LPG'de dünya devleri arasında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Likit Gaz Birliği (WLGA) tarafından 12-16 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Likit Gaz Haftası'nın açılışına katıldı.

Bu yıl ilk kez Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun İstanbul Kongre Merkezi'ndeki açılışında konuşan Bayraktar, küresel enerji sektörünün karşı karşıya bulunduğu riskleri ve enerji güvenliğinin önemini değerlendirdi.

Enerji güvenliğine vurgu yaptı

Küresel LPG sektörünün temsilcilerini Türkiye'de buluşturan organizasyonun önemine değinen Bayraktar, son yıllarda yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarında ciddi belirsizliklere neden olduğunu belirtti.

Bayraktar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Sıvı Gaz Birliği’ne, küresel LPG camiasını ilk kez Türkiye’de bir araya getirdiği için teşekkür etmek isterim. Bu buluşma, dünya çapında milyonlarca haneye, işletmeye ve araca hizmet veren bir sektörün geleceğini tartışmak için önemli bir fırsat sunuyor. Olağanüstü bir dönemde yaşıyoruz ve küresel enerji sahnesinde eşi benzeri görülmemiş zorluklar ve belirsizliklerle karşı karşıyayız. Son birkaç yıldır, birbiri ardına krizler yaşadık. Pandemi, tedarik zinciri kesintileri, ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler ve silahlı çatışmalar. Sadece iki gün önce, Pazartesi günü, Dünya Petrol Kongresi için Riyad’daydım. Uçağımız iniş yapmadan sadece birkaç saat önce, havaalanı füze saldırısına uğradı. Umarım bu, bizim yeni normalimiz haline gelmez. Ancak, sürekli krizler ve belirsizliklerin yaşandığı bir döneme giriyor olabileceğimizi kabul etmeliyiz. Enerji sektörü olarak, bu yeni gerçeklere nasıl uyum sağlayacağımızı öğrenmeliyiz. Enerji güvenliğinin temel bir ulusal güvenlik önceliği olduğu konusunda hepinizin benimle aynı fikirde olacağınıza eminim. Vatandaşlarımıza güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlamak, özellikle küresel ekonominin büyük bir enerji dönüşümü geçirdiği bu dönemde, giderek daha zor hale gelmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, dayanıklı enerji sistemlerine ve her bir pazarın farklı ihtiyaçlarını dikkate alan gerçekçi, esnek ve dengeli akıllı politikalara ihtiyacımız var. Çeşitlendirme, bu akıllı politikaların merkezinde yer almaktadır"

LPG'nin enerji arzındaki rolüne dikkat çekti

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin önemine işaret eden Bayraktar, LPG'nin özellikle arz kesintilerinin yaşandığı dönemlerde önemli bir alternatif oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin LPG kullanımında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tek bir enerji kaynağına, tek bir tedarikçiye, tek bir teknolojiye veya tek bir nakliye güzergahına bağımlı kalmayı göze alamayız. İşte tam da bu noktada LPG daha fazla ilgiyi hak etmektedir. Küresel enerji tartışmalarında LPG, bazen 'büyük kardeşleri' olan petrol ve doğal gazın gölgesinde kalmaktadır. Ancak enerji güvenliğine yaptığı katkı küçümsenmemelidir. Esnekliği, taşınabilirliği ve erişilebilirliği sayesinde LPG, özellikle arz kesintileri yaşanan dönemlerde milyonlarca tüketici için önemli bir alternatif sunmaktadır. Türkiye’nin deneyimi, LPG’nin değerini açıkça ortaya koymaktadır. On yıllardır LPG, evlere modern pişirme çözümleri getirmesinden otogaz yoluyla ulaşım sektörümüzü değiştirmesine kadar, enerji pazarımızda hayati bir rol oynamıştır"

Türkiye LPG tüketiminde Avrupa ikincisi

Türkiye'nin küresel LPG pazarındaki konumuna ilişkin rakamları da paylaşan Bayraktar, ülkenin toplam LPG tüketiminde Avrupa'da ikinci sırada bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'deki otogaz istasyonlarının ve LPG kullanan araçların sayısına da değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Geçen yıl itibarıyla, toplam LPG tüketiminde Avrupa’da ikinci sırada yer aldık. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci otogaz tüketicisiyiz ve otogaz istasyonları ile LPG’yle çalışan araç sayısı bakımından birinci sıradayız. Yaklaşık 10 bin otogaz istasyonumuz ve 5,2 milyon LPG’yle çalışan aracımız bulunmaktadır; bu rakamlar, kayıtlı araç filomuzun yaklaşık yüzde 30’unu oluşturmaktadır. Bu rakamlar, LPG pazarımızın olgunluğunu ve altyapımızın gücünü yansıtmaktadır. Ayrıca, birçoğu uluslararası alanda başarılı bir şekilde genişleyerek deneyim ve uzmanlıklarını bu yeni pazarlara taşıyan Türk LPG şirketlerimizle de gurur duyuyoruz. Ancak pazar büyüklüğü, ölçek ve ticari başarının ötesinde, LPG’yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak görüyoruz. Bugün üzerinde durmak istediğim en önemli konulardan biri, temiz pişirme konusudur. On yıllardır süren teknolojik ilerleme ve gelişmelere rağmen, ne yazık ki dünya çapında yaklaşık iki milyar insan hala temiz pişirme imkanından yoksundur. Bu insanlar, ciddi sağlık ve çevre sorunlarına yol açan geleneksel yakıtlara ve pişirme yöntemlerine güvenmeye devam etmektedir. Bu sadece bir enerji sorunu değildir. Aynı zamanda bir halk sağlığı, ekonomik kalkınma ve çevre sorunudur. Milyarlarca insan temel modern enerji hizmetlerine erişemediği sürece, kapsayıcı bir enerji dönüşümünden söz edemeyiz. İşte bu noktada LPG gerçek bir fark oluşturabilir"

Temiz pişirme konusu COP31 gündemine taşınacak

LPG'nin modern enerji altyapısına erişimi sınırlı ülkeler açısından taşıdığı öneme değinen Bayraktar, Türkiye'nin bu alandaki deneyimlerinin diğer ülkeler için örnek oluşturabileceğini ifade etti.

Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında temiz pişirme konusunun ele alınmasının planlandığını belirten Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

" Elektrik ve doğal gaz altyapısının sınırlı olduğu topluluklarda LPG, geleneksel pişirme yakıtlarına pratik ve nispeten daha temiz bir alternatif sunmaktadır. Türkiye bu dönüşümü çoktan yaşamıştır ve deneyimlerimizin diğer ülkelere değerli dersler verebileceğine inanıyoruz. Elbette, temiz pişirme uygulamalarının yaygınlaştırılması için uygun fiyatlı tedarik, güvenli ekipman, güvenilir dağıtım ağları ve hükümetler, sanayi ile uluslararası kurumlar arasında işbirliği gereklidir. Temiz pişirme, bu Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31’de küresel gündeme taşımayı planladığımız önemli konulardan biridir. İklim eyleminin, enerjiye erişim ve ekonomik kalkınma ile el ele gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Temiz pişirme ötesinde, LPG ulaşım, ısıtma ve endüstriyel uygulamalarda da önemli faydalar sağlamaya devam etmektedir. Taşınabilirliği ve sınırlı altyapı ihtiyaçları, onu doğal afetler ve acil durumlarda da özellikle değerli kılmaktadır. Türkiye, kapsamlı bir doğal gaz dağıtım ağı geliştirmiş olsa da, birçok ülkede hala bu tür bir altyapı bulunmamaktadır. Bu ülkeler için LPG, acil ve pratik bir enerji çözümü sunabilir"

Küresel LPG sektörü için üç öncelik sıraladı

Konuşmasının son bölümünde LPG sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Bayraktar, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, enerjiye erişimin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin uluslararası işbirliğine hazır olduğunu ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleceğe baktığımda, küresel LPG endüstrisi için üç öncelik görüyorum. Birincisi, çeşitlendirilmiş kaynaklar, güvenilir altyapı ve daha güçlü uluslararası işbirliği yoluyla tedarik zincirinin dayanıklılığını güçlendirmek. İkincisi, özellikle temiz pişirme ve modern enerji altyapısından yoksun topluluklar için LPG’ye güvenli ve uygun fiyatlı erişimi genişletmek. Üçüncüsü, verimliliği artırmak, güvenlik standartlarını güçlendirmek ve güvenilir düşük karbonlu çözümler geliştirmek için inovasyon ve sürdürülebilirliğe yatırım yapmak. Türkiye, bu öncelikleri ilerletmek için uluslararası ortaklarla işbirliği yapmaya hazırdır. Sıvı Gaz Haftası’nın, yeni ortaklıklar kurmak ve ortak hedeflerimizi somut sonuçlara dönüştürmek için mükemmel bir platform sunduğuna inanıyorum. Son bir mesajla sözlerimi bitirmek istiyorum. Enerjinin geleceği, tek bir yakıta veya teknolojiye bağlı olmayacaktır. Bu, ülkelerin farklı ihtiyaçlarına ve şartlarına cevap veren çözümlerin bir kombinasyonunu gerektirecektir. Ve LPG, bu sürekli gelişen enerji manzarasında önemli bir yere sahip olmaya devam edecektir"