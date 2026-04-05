Dünyanın petrolü bitiyor mu? Goldman Sachs'tan kritik uyarı

Orta Doğu'daki çatışmaların Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışını sekteye uğratması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Goldman Sachs'ın analizine göre, kesintilerin etkisi özellikle Asya ekonomilerinde belirginleşti. Bölgedeki birçok ülke, rafine ürünler açısından Basra Körfezi'ne yüksek oranda bağımlı durumda. Bazı ülkelerin yakıt ihtiyacının yarısını bu bölgeden karşıladığı, Güney Kore ve Singapur gibi ekonomilerde ise bu oranın daha da yükseldiği ifade ediliyor.

Alternatif kaynaklar devrede

Kırılganlığa rağmen şu aşamada geniş çaplı bir arz sıkıntısı yaşanmadığı belirtiliyor. Alternatif tedarik kanallarının devreye alınması, mevcut stokların kullanılması ve ihracatın kısmen sınırlandırılması, piyasadaki dengeyi koruyan unsurlar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, Goldman Sachs söz konusu tamponun kalıcı olmayabileceğine dikkat çekiyor. Mart ayı sonuna doğru Asya'nın net petrol ithalatındaki düşüş, Körfez'den sevkiyatların yavaşlamasıyla baskının arttığını ortaya koydu.

Bazı ürünlerde sıkışma daha belirgin

Raporda, tüm yakıt türlerinin aynı ölçüde etkilenmediği vurgulanıyor. Özellikle nafta ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) gibi ürünlerde, düşük stok seviyeleri ve depolama zorlukları nedeniyle arz daralmasının daha belirgin olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan dizel ve jet yakıtı fiyatlarında küresel ölçekte artış gözlenirken, bu durum hem arz kısıtları hem de ihtiyati stoklama eğilimiyle ilişkilendiriliyor.

Saha verileri risklere işaret ediyor

Bazı ülkelerde yaşanan gelişmeler de piyasalardaki baskının arttığını gösteriyor. Hindistan ve Tayland gibi ülkelerde yakıt kotaları ve tedarik kesintileri gündeme gelirken, bazı Asya ülkelerinde tüketimi sınırlamaya yönelik adımlar atıldığı bildiriliyor.

Yapısal kriz için erken

Goldman Sachs, mevcut tabloyu henüz yapısal bir arz krizi olarak değerlendirmiyor. Çin ve Japonya gibi büyük ekonomilerin güçlü stratejik rezervleri sayesinde süreci daha kontrollü yönetebileceği belirtiliyor. Ayrıca ticaret akışlarının yeniden yönlendirilmesi ve stokların kullanımı, piyasanın esnekliğini koruyan faktörler arasında yer alıyor.

Mevcut görünümde küresel ölçekte bir petrol kıtlığı öngörülmese de, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların devam etmesi halinde özellikle ithalata bağımlı bölgelerde arz sıkıntılarının ve fiyat baskısının daha belirgin hale gelebileceği ifade ediliyor.