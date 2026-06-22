Elektrik üretiminde rüzgar ve güneşten güçlü yükseliş

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Dünya Yenilenebilir Enerji Günü dolayısıyla paylaştığı verilere göre, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü mayıs ayı sonu itibarıyla 125 bin 598 megavata ulaştı. Bu kapasitenin 78 bin 561 megavatlık bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşurken, yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 62,6 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde yerli kaynakların elektrik kurulu gücündeki payı ise yüzde 71,8 seviyesinde gerçekleşti.

Hidroelektrik ilk sıradaki yerini korudu

Kaynak bazında değerlendirildiğinde, elektrik kurulu gücünde yüzde 25,8'lik payla hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Hidroelektriği yüzde 21,4 ile güneş enerjisi, yüzde 20 ile doğal gaz, yüzde 12 ile rüzgar enerjisi izledi.

Kurulu güç dağılımında yerli kömürün payı yüzde 9,2, ithal kömürün payı yüzde 8,3 olarak hesaplanırken, biyokütle yüzde 1,9 ve jeotermal enerji yüzde 1,4'lük paya sahip oldu.

Güneş ve rüzgarda 42 bin megavat eşiği aşıldı

Mayıs sonu itibarıyla güneş ve rüzgar enerjisine dayalı santrallerin toplam kurulu gücü 42 bin 21 megavata yükseldi. Böylece bu iki kaynağın toplam elektrik kurulu gücü içindeki payı yüzde 33,4'e ulaştı. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün üçte birinden fazlası güneş ve rüzgar enerjisinden oluştu.

Kurulu güç miktarları incelendiğinde hidroelektrik santralleri 32 bin 344 megavatla ilk sırada yer aldı. Hidroelektriği 26 bin 899 megavatla güneş enerjisi, 25 bin 16 megavatla doğal gaz ve 15 bin 122 megavatla rüzgar enerjisi takip etti.

Yerli kömürün kurulu gücü 11 bin 565 megavat, ithal kömürün 10 bin 456 megavat, biyokütlenin 2 bin 398 megavat ve jeotermal enerjinin 1798 megavat olarak kayıtlara geçti.

Bayraktar: Yerli ve temiz kaynaklara yatırım sürecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, verileri değerlendirirken Türkiye'nin enerji kapasitesini yenilenebilir kaynaklarla büyütmeye devam ettiğini belirtti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Toplam elektrik kurulu gücümüz 125 bin 598 megavata ulaşırken bunun 78 bin 561 megavatlık büyük kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarımız oluşturuyor. Sadece rüzgar ve güneşte 42 bin megavatı aşarak önemli bir eşiği geride bıraktık. Böylece toplam kurulu gücümüzün üçte birinden fazlasını bu iki kaynaktan sağlıyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak ve Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak için yerli ve temiz kaynaklarımıza yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz."