İran petrolü yeniden sahnede: Sevkiyat savaşın en yüksek seviyesinde

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İran, Tahran ile Washington arasında kalıcı barış anlaşmasına yönelik temasların sürdüğü dönemde, Hürmüz Boğazı üzerinden açık şekilde gerçekleştirdiği ham petrol sevkiyatını savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye taşıdı.

Tanker Trackers verilerine göre İran, 15 Haziran 2026'dan bu yana 36 milyon varil ham petrol ihraç etti. Aynı miktarda petrolün ise İran karasularındaki tankerlerde yüzer depo olarak bekletildiği bildirildi.

Üç süper tanker Hürmüz'e girdi

Gemi takip verilerine göre, toplam yaklaşık 6 milyon varil İran ham petrolü taşıyan ve ABD yaptırımları kapsamında bulunan Elva, Virgo ve Vigor adlı 3 süper tanker pazartesi sabahı Hürmüz Boğazı'na giriş yaptı.

Gemilerin tamamının varış noktası olarak Singapur açıklarını bildirdiği görüldü.

Petrolün Çin'e ulaştığı biliniyor

İran petrolünün Singapur açıklarında başka gemilere aktarıldığı ve bu yüklerin büyük bölümünün Çin'deki rafinerilere ulaştırıldığı biliniyor.

Söz konusu tankerlerin, İran'ın ana petrol ihracat terminalinin bulunduğu Hark Adası'ndan hareket ettiği kaydedildi.

LNG tankerlerinde de hareketlilik

Katar bağlantılı 4 boş sıvılaştırılmış doğal gaz tankerinin de pazartesi günü Hürmüz Boğazı üzerinden Körfez'e geçiş sinyali verdiği bildirildi.

Geçişlerin tamamlanması halinde bu sayı, şubat sonunda savaşın başlamasından bu yana tek günde kaydedilen en yüksek seviye olacak.