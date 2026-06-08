Enerji piyasasında tansiyon yükseldi: Petrol fiyatları yeniden yükselişte

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesiyle haftaya güçlü yükselişle başladı.

İsrail'in İran'daki enerji bağlantılı tesisleri ve askeri noktaları hedef almasının ardından arz güvenliğine yönelik endişeler fiyatları yukarı taşıdı.

Küresel gösterge Brent petrol ve ABD tipi ham petrol (WTI), bölgede artan jeopolitik risklerin etkisiyle değer kazandı.

Brent petrol 96 doların üzerine çıktı

TSİ 13.46 itibarıyla Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 3,6 artışla varil başına 96,46 dolara yükseldi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri ise yüzde 3,8 değer kazanarak 94,01 dolar seviyesine çıktı.

Her iki petrol türü de geçen haftayı sınırlı yükselişle tamamlamıştı.

İran'daki petrokimya tesisi hedef alındı

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, İsrail'in İran'ın batısı ve merkezindeki askeri bölgelerin yanı sıra Mahşehr yakınlarındaki bir petrokimya tesisini vurduğunu açıklamasının ardından hız kazandı.

Söz konusu operasyon, nisanda sağlanan ateşkesten bu yana İran'ın enerji bağlantılı altyapısına yönelik en büyük saldırılardan biri olarak değerlendirildi.

Son gelişmeler, İran'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut çevresine düzenlenen İsrail saldırılarına karşılık olarak İsrail hedeflerine füze saldırıları gerçekleştirmesinin ardından yaşandı.

Basında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran'ın füze saldırısına karşılık verilmemesi yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.

Hürmüz Boğazı endişesi yeniden gündemde

Bölgede tansiyonun artması, ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında sağlanan kırılgan ateşkes sürecine ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Gelişmeler, küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin taşındığı kritik güzergahlardan Hürmüz Boğazı'nda arz kesintisi yaşanabileceği endişelerini de yeniden güçlendirdi.

Petrol fiyatları, geçen haftanın sonunda gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle gerilemişti. Cuma günü Brent petrol yaklaşık 93 dolar, WTI ise 90 dolar seviyesinde kapanmıştı.

Ancak yeni askeri hareketlilik, piyasalarda iyimser beklentilerin zayıflamasına neden oldu.

OPEC+ üretim artışına devam ediyor

Arz tarafında ise OPEC+ ülkeleri, gönüllü üretim kesintilerini kademeli olarak azaltma planı kapsamında temmuz ayı için günlük üretim kotasını 188 bin varil artırma konusunda anlaşmaya vardı.

Buna karşın Basra Körfezi üzerinden yapılan ihracatta yaşanan sorunlar nedeniyle birçok üreticinin ek kapasite artışını devreye almakta zorlandığı ifade edildi.