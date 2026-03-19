Gerilim enerji hatlarına sıçradı: Petrolde sert yükseliş

Orta Doğu'da enerji altyapılarını hedef alan saldırıların ardından petrol fiyatları Perşembe günü yükselişe geçti. İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasına yönelik saldırının ardından bölgede artan gerilim, piyasalarda arz endişelerini artırdı.

Petrol fiyatlarında sert yükseliş

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 3,44 artarak 111,07 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 2,38 yükselişle 98,61 dolara ulaştı.

Bir önceki gün Brent petrol yüzde 3,8 artışla kapanırken, WTI daha yatay bir seyir izlemişti.

Enerji tesisleri hedef alındı

QatarEnergy tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Katar'daki Ras Laffan LNG tesisine düzenlediği füze saldırılarının enerji merkezinde "büyük çaplı hasara" yol açtığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise engellenen füzelerden düşen parçaların Habshan gaz tesisleri ile Bab petrol sahasında hasar oluşturduğu, bu nedenle bazı operasyonların durdurulduğu açıklandı.

Suudi Arabistan'dan savunma hamlesi

Suudi Arabistan, Çarşamba günü Riyad'a yönelen dört balistik füzenin ve bir gaz tesisine yönelik insansız hava aracı saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.

İran'dan tahliye uyarıları

İran'ın, Güney Pars ve Asaluyeh bölgelerindeki enerji altyapısına yönelik saldırılara karşılık olarak, Suudi Arabistan, BAE ve Katar'daki bazı petrol tesisleri için önceden tahliye uyarıları yayımladığı aktarıldı.

Dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden biri olan Güney Pars sahası, İran ile Katar arasında paylaşılırken, söz konusu gelişmeler bölgedeki enerji arzına ilişkin riskleri artırıyor.

ABD'nin askeri planları gündemde

Öte yandan daha önce Reuters tarafından yayımlanan bir haberde, Donald Trump yönetiminin Orta Doğu'daki askeri varlığını artırmak amacıyla binlerce ABD askerini bölgeye konuşlandırmayı değerlendirdiği belirtilmişti.

Haberde yer alan bilgilere göre seçenekler arasında, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişinin sağlanması da bulunuyor. Bunun büyük ölçüde hava ve deniz kuvvetleriyle gerçekleştirilebileceği, ancak boğaz güvenliği için kara birliklerinin de devreye alınabileceği ifade ediliyor.