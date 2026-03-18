Misilleme tehdidi sonrası petrolde sert ralli!
İran'daki Güney Pars doğalgaz sahası ve Asaluyeh petrol tesislerine yönelik saldırı haberleri, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. İran yönetiminin "şiddetli bir misilleme" tehdidi, jeopolitik riskleri artırırken petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrol, son yükselişle 108 dolar seviyesine yaklaştı.
Küresel enerji piyasaları, İran'daki kritik enerji tesislerine yönelik saldırı haberlerinin ardından sert dalgalandı.
İran devlet televizyonu, Güney Pars doğalgaz sahası ile Asaluyeh'deki petrol tesislerinin hedef alındığını doğrularken, Tahran yönetimi bölgeyi kapsayabilecek "şiddetli bir misilleme" tehdidinde bulundu.
Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş
Yaşanan gelişmeler, küresel enflasyon endişelerini artırırken petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi hızlandırdı.
Brent petrol, salı günü kaydedilen yüzde 3'lük artışın ardından 107,83 dolar seviyesine kadar yükseldi.
Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ile Brent arasındaki fiyat farkı 11 doların üzerine çıkarak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.