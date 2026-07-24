Güneş enerjisinde tarihi rekor: Elektrik üretimindeki payı yükseldi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elde edilen elektrik miktarı, haziranda 4,99 milyar kilovatsaate ulaşarak aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, yaz döneminde uzayan güneşlenme süresinin elektrik üretimine olumlu yansıdığı belirtildi.

Haziran ayları içinde üretim rekoru

Bakanlık verilerine göre Türkiye'nin haziran ayındaki toplam elektrik üretimi 30,35 milyar kilovatsaat oldu. Bu miktar, bugüne kadar haziran aylarında kaydedilen en yüksek elektrik üretimi olarak kayıtlara geçti.

Güneş enerjisi santralleri aynı dönemde 4,99 milyar kilovatsaat elektrik üretti. Böylece güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 16,4'e yükseldi.

En büyük pay hidroelektrik santrallerinin

Hazirandaki elektrik üretiminde ilk sırayı hidroelektrik santralleri aldı. Hidrolik kaynaklardan sağlanan elektrik miktarı 10,54 milyar kilovatsaate ulaşırken bu kaynakların toplam üretimdeki payı yüzde 34,7 olarak gerçekleşti.

Geçen ay yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik 20,65 milyar kilovatsaate, yerli kaynaklardan gerçekleştirilen üretim ise 24,22 milyar kilovatsaate çıktı. Her iki veri de 2000 yılından bu yana aylık bazda kaydedilen en yüksek seviyeler oldu.

İlk altı ayda yenilenebilir kaynaklar öne çıktı

Yılın ilk yarısında hidroelektrik santrallerinden 57 milyar, rüzgâr santrallerinden 21,5 milyar ve güneş enerjisi santrallerinden 19,2 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.

Aynı dönemde yerli kaynaklara dayalı üretim 130,9 milyar kilovatsaate, yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik ise 108,7 milyar kilovatsaate ulaştı. Bu değerler, önceki yılların aynı dönemleriyle karşılaştırıldığında miktar bakımından en yüksek seviyeler olarak kaydedildi.

Bayraktar: Çalışmaya devam edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanılması için çalışmaların süreceğini belirterek, "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı en üst seviyede değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Anadolu'nun bereketli güneşini, milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.