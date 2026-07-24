HES'ler ile enerji ithalatında 5 milyar dolarlık tasarruf

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Hidroelektrik Santralla­rı Sanayi ve İş İnsanla­rı Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, 2026’nın ilk yarısında yağış reji­minin olumlu seyretmesiyle hid­roelektrik üretiminde tarihi sevi­yelere ulaşıldığını belirterek, bu üretim sayesinde doğal gaz kulla­nımının ikame edilmesiyle yakla­şık 5 milyar dolarlık enerji ithalatı­nın önüne geçildiğini söyledi.

Gü­ven, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl yağışlar, kar örtüsü ve yeraltı su kaynaklarındaki iyi­leşmenin hidroelektrik üretimi­ne önemli katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücünün 125 bin 800 me­gavata ulaştığını belirten Güven, bunun 32 bin 314 megavatlık bölü­münün hidroelektrik santrallerin­den oluştuğunu kaydetti. Güven, yılın ilk altı ayında hidroelektrik santrallerinin Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yüzde 33,8’ini karşıladığına dikkat çekerek, hid­roelektriğin enerji arz güvenliği açısından stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Enerji piyasalarında petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükseldiği bir dönemde hidroelektrik üre­timinin dış ticaret dengesine de önemli katkı sunduğunu vurgula­yan Güven, “İlk altı aylık dönem­de hidroelektrik üretiminin do­ğal gazın yerini alması sayesinde yaklaşık 5 milyar dolarlık enerji ithalatının önüne geçildiğini he­saplıyoruz” dedi.

80 milyar dolarlık yatırım

Türkiye’nin son 20 yılda hidroe­lektrik alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Güven, mevcut kurulu gücün yatırım de­ğerinin yaklaşık 80 milyar dolar se­viyesinde olduğunu ifade etti.

Bu yatırımlar sayesinde Türki­ye’nin hidroelektrik kurulu gücü açısından dünyada ilk 10 ülke ara­sında yer aldığını, Avrupa’da ise ikinci sıraya yükseldiğini dile ge­tiren Güven, hidroelektriğin ener­ji arz güvenliğinin temel unsurla­rından biri haline geldiğini söyledi.

“Enerji dönüşümünde dengeleme altyapısı kritik”

Türkiye’nin enerji dönüşümünde önemli bir döneme girdiğini belirten Elvan Tuğsuz Güven, yenilenebilir enerji yatırımlarının güçlü bir dengeleme altyapısıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Enerji kaynakları arasındaki tercihlerin dışa bağımlılık, arz güvenliği, sistem esnekliği ve karbon nötr hedefleri dikkate alınarak yapılması gerektiğini kaydeden Güven, hidroelektriğin yalnızca bugünün değil, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefinin de temel bileşenlerinden biri olduğunu söyledi.