Hürmüz'de anlaşma umudu zayıfladı: Petrol yeniden yükseldi

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Petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli geçişe ilişkin görüşmeler sürerken Tahran’ın boğazın tamamen açılması için Washington’a ağır şartlar öne sürmesi, piyasadaki iyimserliği azalttı.

Asya işlemlerinin ilk bölümünde Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 1 artarak 84,4 dolar civarına yükseldi. Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 civarında değer kazanarak 78,8 dolara çıktı.

Hürmüz umudu yerini yeniden arz korkusuna bıraktı

Petroldeki yön değişiminin merkezinde Hürmüz Boğazı bulunuyor. Geçen hafta İran ile Umman arasında boğazdan geçiş için yeni bir deniz yolu oluşturulabileceğine yönelik açıklamalar petrol fiyatlarında rahatlama yaratmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki ülke arasında hukuki mekanizma ve yeni geçiş güzergâhının belirlenmesi konusunda görüşmelerin anlaşmaya yakın olduğunu açıklamıştı.

Ancak Tahran aynı zamanda teknik bir geçiş anlaşmasının Hürmüz Boğazı'nın hemen tamamen açılacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Bu açıklama, petrol piyasasında geçen hafta oluşan “Hürmüz kısa sürede açılabilir” beklentisinin yeniden sorgulanmasına yol açtı.

İran ABD'nin önüne ağır şartlar koydu

İran yönetiminin boğazın yeniden tamamen açılması için sıraladığı koşullar da anlaşmanın önündeki mesafenin sanılandan daha büyük olabileceğini gösterdi.

İran'ın üst düzey güvenlik yönetimi tarafından açıklanan koşullar arasında ABD'nin bölgedeki askeri baskısını sona erdirmesi, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması bulunuyor.

Tahran ayrıca ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasına son vermesini ve savaşta meydana gelen zararların tazmin edilmesini talep ediyor.

Bu şartların kapsamı, Umman üzerinden yürütülen görüşmeler ilerlese bile Hürmüz Boğazı üzerindeki siyasi pazarlığın kısa sürede sonuçlanmasının kolay olmayacağı beklentisini güçlendiriyor.

Tanker saldırısı gerilimi yeniden artırdı

Diplomatik görüşmeler devam ederken bölgedeki güvenlik riskleri de ortadan kalkmış değil.

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Abu Dhabi National Oil Company'ye ait bir tankeri füzeyle hedef aldığını açıkladı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Geçen hafta bölgede başka tankerlerin de saldırıya uğradığına yönelik açıklamalar yapılması, enerji şirketlerinin yanı sıra tanker işletmecileri ve sigorta şirketleri açısından Hürmüz riskini yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

Petrol piyasası açısından sorun yalnızca boğazın hukuken açık veya kapalı olması değil. Gemilerin güvenli geçiş yapıp yapamayacağı, savaş riski sigortalarının maliyeti ve tanker şirketlerinin bölgeye girme isteği de fiili petrol akışını belirliyor.

Hürmüz'deki kayıp milyonlarca varile ulaştı

Hürmüz Boğazı küresel petrol piyasasının en kritik geçiş noktalarından biri olmaya devam ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre Hürmüz Boğazı üzerinden taşınan petrol ve petrol ürünlerinin miktarı 2025'in son çeyreğinde günlük ortalama 20,7 milyon varil seviyesindeydi.

Savaş ve geçişlerde yaşanan bozulmanın ardından bu miktar 2026'nın ilk çeyreğinde günlük 14,6 milyon varile kadar geriledi.

Böylece yalnızca birkaç ay içinde Hürmüz üzerinden geçen petrol hacminde günlük yaklaşık 6 milyon varillik düşüş meydana geldi.

Normal koşullarda Hürmüz Boğazı küresel petrol ve petrol ürünleri tüketiminin yaklaşık beşte birine karşılık gelen hacmi taşıyor. Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin de önemli bir bölümü aynı güzergâhtan geçiyor.

Boğazı tamamen devre dışı bırakabilecek alternatif kapasitenin sınırlı olması ise piyasadaki risk priminin devam etmesine neden oluyor.

Petrol için şimdi iki haber belirleyici olacak

Petrol piyasasında bundan sonraki yön açısından ilk önemli gelişme İran ile Umman arasında hazırlanan yeni geçiş düzenlemesinin kapsamı olacak.

İkinci ve daha kritik başlık ise Washington'ın İran'ın taleplerine vereceği yanıt.

Teknik geçiş düzenlemesi konusunda anlaşma sağlanması ve tanker trafiğinin güvenli biçimde artması petrol fiyatlarındaki risk primini aşağı çekebilir. Buna karşılık saldırıların sürmesi veya ABD ile İran arasındaki koşulların daha da sertleşmesi, arz endişelerini yeniden güçlendirebilir.

Petroldeki yükseliş ayrıca küresel enflasyon ve merkez bankalarının faiz politikaları açısından da yakından izleniyor. Cuma günü açıklanan zayıf ABD istihdam verileri Fed'in eylülde faiz artıracağı beklentisini azaltırken, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi enflasyon tarafındaki rahatlamayı sınırlayabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

İran'da pazar gecesi güvenlik yönetiminde de görev değişikliği yaşandı. Hürmüz'e ilişkin sert koşulları açıklayan Mohammad-Bagher Zolghadr, İran liderinin siyasi danışmanlığına getirilirken Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevine Mohsen Rezaei atandı. Tahran'ın Hürmüz politikasında ise şimdilik bir geri adım sinyali verilmedi.