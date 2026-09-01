Hürmüz’de risk büyüyor: İran gerilimi petrolü ateşledi

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Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni saldırı tehdidinin ardından Asya piyasalarında yükselişini sürdürdü. İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatında yaşanabilecek uzun süreli aksamalara ilişkin endişeleri artırdı.

Brent petrolün kasım vadeli kontratı yüzde 0,7 artışla varil başına 91,22 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1 değer kazanarak 86,60 dolardan işlem gördü. Brent bir önceki seansta yüzde 3, WTI ise yüzde 3,6 yükselmişti.

Larak Adası sonrası tansiyon arttı

Gerilim, ABD güçlerinin haftalar süren doğrudan saldırı arasının ardından Larak Adası’ndaki İran askeri hedeflerini vurmasıyla yeniden yükseldi. İran’ın daha sonra Ürdün’deki ABD askeri tesislerine füze saldırısı düzenlediği, Trump’ın da güçlü bir karşılık sözü verdiği bildirildi.

Yaşanan gelişmeler, dünyanın en kritik petrol ihracat güzergâhlarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine yönelik riskleri yeniden gündeme taşıdı.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı’nın (UKMTO) açıklamasına göre, bir tanker pazartesi günü boğazdan çıkış yaptığı sırada kimliği belirlenemeyen üç merminin hedefi oldu. Olay, bölgedeki ticari deniz taşımacılığı için risklerin sürdüğüne işaret etti.

OPEC+ adımı gölgede kaldı

Arz endişeleri, OPEC+ üreticilerinin üretimi artırma yönündeki adımlarını kısmen gölgede bıraktı. Grup, daha önce uygulanan gönüllü kesintilerin geri alınması kapsamında eylülden itibaren günlük yaklaşık 188 bin varillik ek üretim kotası artışını onaylamıştı.

Rusya’nın dizel ihracat yasağını 30 Eylül’e kadar uzatma kararı da rafine ürün arzına ilişkin kaygıları destekleyen bir başka gelişme oldu.

Öte yandan Trump, Venezuela ile açıklanan yeni anlaşma kapsamında sağlanacak petrolün, son 44 yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden ABD Stratejik Petrol Rezervi’nin yeniden doldurulmasında kullanılacağını söyledi.

ABD’nin stratejik petrol rezervi, 21 Ağustos itibarıyla yıllar süren satışların ardından yaklaşık 290 milyon varil seviyesinde bulunuyordu. Venezuela anlaşmasının ilave ham petrol arzına ne kadar sürede dönüşeceği ise henüz netlik kazanmadı.