Mazota zam mı geldi, benzin fiyatları artacak mı? Akaryakıta zam var mı?

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Brent petrol dalgalı bir seyir izliyor. Amerika-İran gerilimi son günlerde tırmanırken Bret petrol da artıyor. Son yükseliş sonrası sık sık "Mazota zam mı geldi, benzin fiyatları artacak mı" sorusu geliyor.

Mazota zam mı geldi, benzin fiyatları artacak mı?

Motorin fiyatlarında 1 Eylül itibarıyla vergi kaynaklı yeni bir artış yaşanacak. Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV'si yeniden uygulanmaya başlanırken, litre fiyatına KDV dahil yaklaşık 3,60 TL zam yansıyacak.

Böylece motorinin litre fiyatının İstanbul'da 81 TL'yi, Ankara ve İzmir'de ise 82 TL'yi aşması bekleniyor.