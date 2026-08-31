40'tan fazla ülkeye ihracat yapan kağıt şirketine kayyum

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1993 yılında beş kardeş tarafından kurulan Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş.'de ortaklar arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık yeni bir aşamaya geldi. Şirketin kurucu ortaklarından Muhacir Çiftçi'nin açtığı fesih davasını değerlendiren İstanbul 28. Asliye Ticaret Mahkemesi, dava devam ederken şirketin faaliyetlerine yönelik önemli bir tedbir kararı aldı.

Çiftçiler Birlik Kağıtçılık'a neden kayyum atandı?

Kurucu ortaklardan Muhacir Çiftçi, Türk Ticaret Kanunu'nun 531. maddesi kapsamında şirketin haklı sebeple feshedilmesi talebiyle dava açtı.

İstanbul 28. Asliye Ticaret Mahkemesi, davanın devamı sırasında şirketi temsil ve ilzam yetkisini kullanan diğer ortakların işlemlerinin davacı açısından önemli zararlara neden olabileceğine ilişkin yaklaşık ispat koşullarının oluştuğu gerekçesiyle şirkete denetim kayyımı atanmasına karar verdi.

Şirketin tüm yönetim kararları kayyum denetiminde olacak

Mahkemenin kararıyla Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş.'nin tüm yönetim, karar ve uygulamaları kayyumun denetim ve onayına tabi olacak.

Dolayısıyla verilen karar, şirket yönetiminin tamamen kayyuma devredilmesinden ziyade şirket işlemlerinin denetim kayyımının kontrol ve onayına bağlanmasını içeriyor.

Şirket 600 çeşit ürün üretiyor, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor

Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş., temizlik kağıtları ve hijyen malzemelerinin yanı sıra bebek ve hasta bezi dahil 600 çeşit ürün üretiyor.

Türkiye'nin sektördeki öncü şirketlerinden biri olarak gösterilen firma, ürünlerini 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Aile şirketi 1993 yılında beş kardeş tarafından kuruldu.

Muhacir Çiftçi şirketin feshi için dava açtı

Şirketin eski yönetim kurulu başkanı Muhacir Çiftçi, yönetimde görev alan diğer ortakların çeşitli işlem ve uygulamalarına ilişkin itiraz ve iddialarını mahkemeye taşıdı.

Çiftçi, 10 Mart 2025 tarihinde şirketin feshi talebiyle dava açtı. Dava dilekçesi ve daha sonra sunduğu beyanlarda, şirket yönetimini devrettiği diğer ortakların şirketin kurumsal yapısını ve kimliğini bozduğunu, ortaklık haklarının ihlal edildiğini ve şirket kaynaklarının kullanımında çeşitli usulsüzlükler yapıldığını iddia etti.

Bu iddiaların davacı tarafın beyanları olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor; kaynak haberde söz konusu iddiaların kesinleşmiş yargı kararıyla doğrulandığına ilişkin bir bilgi yer almıyor.

Sakarya'daki fabrika için de tedbir kararı

Dava kapsamında şirketin Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bulunan fabrika taşınmazına ilişkin de karar alındı.

Mahkeme, söz konusu fabrika taşınmazına teminat karşılığında tapu şerhi tedbiri uygulanmasına hükmetti. Şirkete ilişkin fesih davası devam ederken, mahkemenin verdiği denetim kayyımı kararıyla şirket faaliyetleri de kayyum denetiminde sürdürülecek.