29 yıllık otobüs firması için konkordato kararı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Karayolu yolcu taşımacılığının köklü markalarından VİB Turizm ile ilgili mahkemeden kritik karar geldi. Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28 Ağustos 2026 tarihli kararıyla, Sınırlı Sorumlu 37 Nolu Sakarya VİB Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi için geçici konkordato süreci başladı.

VİB Turizm'e 3 aylık geçici konkordato mühleti

Mahkeme, VİB Turizm'e 28 Ağustos 2026 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Böylece Sakarya merkezli ve 29 yıldır faaliyet gösteren şehirler arası yolcu taşımacılığı şirketi için konkordato süreci resmen başlamış oldu.

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla geçici konkordato komiserleri de atadı.

Sakarya Bilirkişi Bölge Kurulu Konkordato Komiser listesinden Prof. Dr. Ali Taş, Prof. Dr. Habib Yıldız ve Prof. Dr. Selahattin Karabınar geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

VİB Turizm'in vergi levhasında dikkat çeken 2024 ve 2025 detayı

Şirketin mali durumuna ilişkin dikkat çeken bir başka bilgi ise vergi levhasında yer aldı.

Vergi levhasına göre şirket 2024 ve 2025 yıllarında matrah göstermedi. Kaynak haberde bu durum, işletmenin giderlerinin gelirlerinden fazla olması nedeniyle zarar etmiş olabileceği veya söz konusu dönemlerde net kâr elde etmediği şeklinde değerlendirildi.

VİB Turizm kaç yıldır faaliyet gösteriyor?

VİB Turizm, Sakarya merkezli olarak şehirler arası tarifeli karayolu yolcu taşımacılığı yapıyor ve 29 yıldır faaliyet gösteriyor.

Mahkemenin verdiği karar kapsamında şirketin konkordato süreci, görevlendirilen üç geçici konkordato komiseri tarafından takip edilecek. Konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağı da bu süreçte incelenecek.