Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanıyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayında toplantı gerçekleştirmedi. Eylül ayında ise kritik bir toplantı daha yapılacak. 3 Eylül'de enflasyon rakamları açıklanacak ardından da Merkez Bankasının faiz kararı beklenecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği her faiz toplantısı büyük önem taşıyor. Uzun zamandır faizleri sabit bırakan TCMB'nin eylül ayında nasıl bir adım atacağı merak konusu... Tarihler ilerlerken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmadı. Merkez bir sonraki toplantısını 10 Eylül'de gerçekleştirecek ve karar saat 14.00'te duyurulacak.
Genel görüş eylül ayında da Merkez Bankası'nın pas geçeceği yönünde.