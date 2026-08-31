Eskişehir'deki stratejik rezervler için yeni adım: Acele kamulaştırma kararı

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Eskişehir'de stratejik öneme sahip yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Karara göre, Eskişehir'in Sivrihisar ve Beylikova ilçeleri sınırlarında bulunan ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesindeki ruhsat sahasında toryum, barit, florit ve nadir toprak elementlerine yönelik proje ve yatırımlar hayata geçirilecek.

Madencilik ve üretim tesisleri kurulacak

Acele kamulaştırma kararı, bölgede yürütülecek madencilik faaliyetlerinin yanı sıra endüstriyel tesisler ve gerekli altyapının kurulacağı alanları kapsıyor. Bu kapsamda açık ocak proje alanları, dekapaj ve pasa döküm sahaları, bağlantı yolları, tüvenan cevher ve düşük tenörlü cevher stok alanları ile atık barajı için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Endüstriyel üretim ve yardımcı tesisler, altyapı tesisleri ile idari binaların kurulacağı alanlar da karar kapsamında yer alıyor. Söz konusu taşınmazların acele kamulaştırma işlemleri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.