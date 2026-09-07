Hürmüz'deki kesinti petrol devlerinin elini bağlıyor: OPEC+'tan ekim ayı kararı çıktı

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OPEC+, pazar günü yapılan toplantıda ekim ayındaki petrol üretim politikasında değişikliğe gitmeme kararı aldı.

Grubun açıklamasında, üretime ilişkin sonraki adımların belirlenebilmesi için öncelikle yeni kotalar üzerinde uzlaşılması gerektiği bildirildi.

Toplantıya, grubun yedi çekirdek üyesi olan Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Cezayir, Kazakistan ve Umman katıldı.

Hürmüz'deki kesinti grubun etkisini sınırlıyor

İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol ihracatında kesinti yaşanıyor. Bu durum, OPEC+'nın petrol fiyatları ve pazar payı üzerindeki etkisini sınırlıyor.

Üretim hedeflerin altında kalıyor

OPEC+, ağustostaki toplantısında eylül ayı için üretim artışını onaylamıştı. Bu kararla, 2023'te kabul edilen günlük 1,65 milyon varillik arz kesintisinin aşamalı olarak geri alınması süreci tamamlanmıştı.

Ancak kararlaştırılan artışlara rağmen üretim hedeflerine ulaşılamadı. OPEC ülkeleri ile Rusya'nın da aralarında bulunduğu müttefik üreticilerden oluşan grubun toplam üretimi, savaşın etkisiyle belirlenen seviyelerin oldukça altında kalmayı sürdürüyor.