Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (23 Eylül 2026 akaryakıt fiyatları)

Motorine büyük indirim pompaya yansıdı: Litre fiyatı 5,57 TL düştü
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 5,57 TL indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise değişikliğe gidilmedi. 24 Eylül 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı 5 lira 57 kuruş gerilerken benzin fiyatlarında değişiklik yapılmadı. İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul’da 90,86 TL’ye, Ankara’da 91,87 TL’ye, İzmir’de ise 92,26 TL’ye düştü.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 80.40 TL
Motorin: 90.90 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 80.30 TL
Motorin: 90.70 TL
LPG: 34.40 TL
Ankara:
Benzin: 81.40 TL
Motorin: 92.00 TL
LPG: 35.09 TL
İzmir:
Benzin: 81.70 TL
Motorin: 92.30 TL
LPG: 34.99 TL