Mazota indirim mi geldi, indirim var mı? Benzin fiyatları düştü mü? Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar?

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Motorine indirim geliyor: Yeni fiyatlar belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında motorin için yeni bir indirim beklentisi oluştu. Motorinin litre fiyatında 24 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 5,57 TL indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

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Motorinin litre fiyatında 24 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere 5,57 TL indirim bekleniyor.

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul’da 90,86 TL’ye düşecek. Motorinin litresi Ankara’da 91,87 TL, İzmir’de ise 92,26 TL seviyesine gerileyecek.

Doğu illerinde ise indirim sonrası motorinin litre fiyatının 93,06 TL civarında olması bekleniyor.

Benzin grubunda 24 Eylül itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 80.40 TL
Motorin: 96.40 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 80.30 TL
Motorin: 96.20 TL
LPG: 34.40 TL

Ankara:

Benzin: 81.40 TL
Motorin: 97.50 TL
LPG: 35.09 TL

İzmir:

Benzin: 81.70 TL
Motorin: 97.80 TL
LPG: 34.99 TL

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