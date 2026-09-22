İran'dan Hürmüz teklifi: Petrol fiyatlarına düşüş olarak yansıdı

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Petrol fiyatları, İran'ın ABD ile diplomasiye dönülmesi ve askeri baskının hafifletilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açabileceğine yönelik haberlerin ardından sert geriledi. Brent petrol yeniden 100 doların altına inerken WTI da yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Petrol piyasalarında Hürmüz Boğazı ve ABD-İran hattındaki diplomasi trafiği fiyatların yönünü belirlemeye devam ediyor.

İran'ın, ABD'nin askeri baskıyı hafifletmeye yönelik ilk adımları atması halinde Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmayı teklif ettiği yönündeki haberler petrol fiyatlarında satışları hızlandırdı.

Kasım vadeli Brent petrol yüzde 2,6 düşüşle varil başına 98,28 dolara geriledi. Ekim vadeli Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de yüzde 2,6 kayıpla 93,28 dolardan işlem gördü.

Gelişmeyle birlikte petrol fiyatlarında günün erken saatlerinde görülen yükseliş tersine döndü.

İran heyetine diplomasi için tam yetki

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran heyetine ABD ile yeniden diplomatik temas kurulması konusunda tam yetki verildi.

ABD Başkanı Donald Trump da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmişti. Açıklamalar, iki ülke arasında yeniden müzakere sürecinin başlayabileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Diplomasi ihtimaline rağmen Washington'ın Tahran üzerindeki baskısı sürüyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, havacılık, denizcilik, kripto varlıklar ve altını kapsayan yaptırım yetkilerine işaret ederek ABD'nin İran'a yönelik baskısını artırdığını söyledi.

Hürmüz'deki trafik sert düştü

Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği de piyasaların yakın takibinde.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş başlamadan önce boğazdan günde yaklaşık 125 büyük ticari gemi geçerken, küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık beşte biri bu güzergâhtan taşınıyordu.

Kpler verilerine göre geçen hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan 17 emtia gemisi geçti. Bir önceki hafta bu sayı 37 olarak kaydedilmişti.

Fed için petrol riski sürüyor

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesi açısından da önem taşıyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, petrol kaynaklı arz şoklarının kalıcı hale gelerek enflasyonu Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde tutması durumunda bu etkinin uzun süre göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Petrol piyasalarında bundan sonraki süreçte İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin teklifinin müzakerelere dönüşüp dönüşmeyeceği ve olası bir yeniden açılışın küresel petrol arzına etkisi izlenecek.