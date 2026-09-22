Hürmüz umudu fiyatları aşağı çekti: Avrupa'da doğal gaz 3 haftanın dibinde

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabileceğine yönelik haberlerin ardından düşüşünü hızlandırdı. Fiyatlar megavatsaat başına 70 avronun altına inerek son üç haftanın en düşük seviyesini gördü.

Avrupa doğal gaz piyasasında gösterge olarak kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratların megavatsaat fiyatı pazartesi gününü 73,25 avro seviyesinde tamamlamıştı.

Doğal gaz fiyatı bugün saat 13.59 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,6 düşüşle 69,15 avroya kadar geriledi.

Hürmüz Boğazı'nda yeniden açılma ihtimali

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı'nın aktardığına göre İran, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve diplomatik sürece geri dönmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu Washington yönetimine bildirdi.

Adı açıklanmayan İranlı bir hükümet yetkilisi, söz konusu teklifin arabulucular üzerinden ABD'ye iletildiğini belirtti. Teklif kapsamında, iki ülke arasında kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılması da önerildi.

Asya'daki zayıf talep fiyatları baskılıyor

Asya'da sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yönelik talebin özellikle Çin ve Japonya'da zayıf kalması da doğal gaz fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 69,94 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 81,85 düzeyindeydi.

Norveç'in ihracat kapasitesi düşecek

Norveç'in doğal gaz ihracatında ise bakım çalışmalarının etkisi sürüyor. Avrupa'da kış öncesinde artacak talebe hazırlık kapsamında gerçekleştirilen planlı bakım çalışmaları nedeniyle ülkenin doğal gaz ihracat kapasitesinin eylül sonuna kadar yaklaşık yüzde 20 azalması bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük doğal gaz üreticisi konumundaki Norveç, kıtanın doğal gaz ihtiyacının yüzde 30'dan fazlasını karşılıyor.

Sıcak hava beklentisi düşüşü destekliyor

Analistler, Avrupa'da gelecek iki hafta boyunca sıcak havanın etkili olacağı tahmininin ısınma kaynaklı doğal gaz tüketimini sınırlayabileceğini belirtiyor. Talebin zayıflaması beklentisinin de doğal gaz fiyatlarındaki düşüşü desteklemesi öngörülüyor.