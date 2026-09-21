Goldman Sachs’tan doğal gaz uyarısı: Kritik eşik için Hürmüz’ü işaret etti

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Goldman Sachs, Basra Körfezi'nden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatındaki sıkıntıların kış aylarında devam etmesi halinde Avrupa ve Asya'da doğal gaz fiyatlarının sert şekilde yükselebileceği uyarısında bulundu.

Bankanın değerlendirmesine göre, Basra Körfezi'nden LNG ihracatında anlamlı bir toparlanma yaşanmaması durumunda Avrupa'nın gösterge doğal gaz fiyatı TTF yıl sonuna kadar megavatsaat başına 105 euroya, Asya'nın gösterge LNG fiyatı JKM ise milyon İngiliz ısı birimi (MMBtu) başına 35 dolara ulaşabilir.

Tahminler, kış mevsiminde hava koşullarının uzun dönem ortalamaları civarında seyredeceği varsayımına dayanıyor.

Baz senaryoda 70 euro

Goldman Sachs'ın baz senaryosu ise daha düşük fiyatlara işaret ediyor. Hürmüz Boğazı üzerinden LNG akışının kademeli olarak toparlanacağı varsayımında TTF'nin megavatsaat başına 70 euro, JKM'nin ise MMBtu başına yaklaşık 25 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Baz senaryo ile risk senaryosu arasındaki büyük fark, küresel doğal gaz piyasasının Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına olan hassasiyetini ortaya koyuyor.

Bölgedeki LNG yüklemelerinin hız kazanması fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltabilecekken, sevkiyatlardaki toparlanmanın durması Avrupa ve Asya piyasalarında yeni fiyat artışlarını beraberinde getirebilir.

Sanayide talep kaybı bekleniyor

Goldman Sachs, doğal gaz fiyatlarının risk senaryosundaki seviyelere yükselmesi halinde talepteki düşüşün büyük bölümünün sanayi sektöründen geleceğini öngörüyor.

Bankanın Hindistan'daki sanayi kullanıcılarıyla gerçekleştirdiği görüşmelere göre, MMBtu başına 30 dolar seviyesi doğal gaz talebinde yeni kesintileri tetikleyebilecek önemli bir eşik olarak öne çıkıyor.

Çin'deki bazı sanayi kullanıcılarının da yüksek doğal gaz maliyetleri nedeniyle kömüre yönelmeye başlamış olabileceği belirtiliyor.

Goldman Sachs'ın yaklaşık 25 dolarlık baz senaryosu ile 35 dolarlık risk senaryosu arasında kalan 30 dolar seviyesi, fiyatların yükselmesi halinde sanayide talep kaybının hızlanabileceğine işaret ediyor.

Avrupa'da enflasyon riski

Avrupa'daki LNG ithalatçılarının yükselen maliyetleri büyük ölçüde müşterilerine yansıtması bekleniyor. Bu durumun enerji maliyetlerinin yanı sıra Avrupa'daki enflasyon görünümü üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Enerji fiyatlarında yaşanabilecek yeni bir sıçrama, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasına ilişkin tartışmalar açısından da önem taşıyor.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Yannis Stournaras, geçen hafta yaptığı açıklamada enerji maliyetlerinin sert şekilde yükselmesi halinde ekim ayında faiz artışının ihtimal dışı olmadığını belirtmişti.

Gözler Hürmüz Boğazı'nda

Doğal gaz piyasasının bundan sonraki seyrinde Basra Körfezi'nden LNG ihracatının ne ölçüde toparlanacağı belirleyici olacak.

Goldman Sachs'ın tahminlerine göre Hürmüz üzerinden LNG sevkiyatlarının istikrarlı biçimde artması fiyatların baz senaryoya yaklaşmasını sağlayabilir. Sevkiyatlardaki toparlanmanın durması veya kışın beklenenden daha soğuk geçmesi ise TTF ve JKM'de yukarı yönlü riskleri artırabilir.

Bu nedenle piyasalar LNG yükleme verilerinin yanı sıra bölgedeki enerji altyapısına yönelik gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini yakından takip edecek.