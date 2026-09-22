Yapay zekâ elektriği yutuyor: Çin çareyi füzyonda arıyor

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Yapay zekâ yatırımlarının hızlanması dünyada yeni bir darboğazı görünür hale getirdi: elektrik. Daha büyük modelleri eğitmek ve milyonlarca kullanıcıya aynı anda hizmet vermek için kurulan dev veri merkezleri, ülkelerin enerji altyapısını teknoloji yarışının merkezine taşıyor.

Çin ise bu yarışta yalnızca daha fazla elektrik üretmeye değil, enerjinin kaynağını değiştirmeye hazırlanıyor. Klasik nükleer santral yatırımlarında dünyadan ayrışan ülke, aynı anda küçük modüler reaktörleri ve henüz ticari üretime ulaşmamış nükleer füzyon teknolojisini hızlandırıyor.

Veri merkezlerinin tüketimi 774 teravatsaate çıkabilir

Çin’de veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2030 yılına kadar yaklaşık dört kat artarak 774 teravatsaat seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Bu rakamın büyüklüğü, yapay zekâ yarışının neden artık bir enerji yarışına dönüştüğünü gösteriyor. Veri merkezlerinin Çin’in toplam elektrik tüketimindeki payının 2030’da yaklaşık yüzde 6’ya ulaşabileceği hesaplanıyor.

Artış burada da durmayabilir. Yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşması, daha büyük modellerin geliştirilmesi ve hesaplama kapasitesinin büyümesiyle veri merkezlerinin elektrik sistemindeki ağırlığının uzun vadede daha da yükselmesi bekleniyor.

Çin aynı anda onlarca nükleer reaktör kuruyor

Pekin’in ilk cevabı klasik nükleer enerjiyi hızla büyütmek oldu. Dünyada halen yapım aşamasında bulunan 58 büyük ölçekli nükleer reaktörün yarısından fazlası Çin’de inşa ediliyor.

Çin böylece yalnızca bugünkü elektrik ihtiyacına değil, yapay zekâ ve sanayi yatırımlarının önümüzdeki yıllarda yaratacağı ek talebe de kapasite hazırlıyor.

Nükleerin avantajı, güneş ve rüzgârdan farklı olarak hava koşullarından bağımsız biçimde günün 24 saati elektrik üretebilmesi. Veri merkezleri de kesintisiz enerji istediği için bu özellik teknoloji şirketleri açısından giderek daha önemli hale geliyor.

Asıl yarış füzyonda başlıyor

Ancak Çin’in uzun vadeli planında daha iddialı bir teknoloji bulunuyor: nükleer füzyon.

Bugünkü nükleer santraller ağır atom çekirdeklerini parçalayarak enerji üretirken füzyon, Güneş’te gerçekleşen sürece benzer biçimde hafif atom çekirdeklerini birleştiriyor. Başarılı olması halinde çok yüksek miktarda enerjiyi düşük karbon salımıyla üretme potansiyeli taşıyor.

Sorun ise teknolojinin hâlâ deneysel aşamada bulunması. Füzyon reaksiyonunu uzun süre kontrol altında tutmak ve sistemin tükettiğinden daha fazla kullanılabilir enerji üretmek, sektörün önündeki en büyük teknik eşiklerden biri olmaya devam ediyor.

Çinli şirket 2029 için kritik hedef koydu

Bu yarışta öne çıkan Çinli girişimlerden NovaFusionX, alan tersine çevrilmiş konfigürasyon adı verilen farklı bir füzyon teknolojisi üzerinde çalışıyor.

2025’te kurulan şirketin ilk deneysel sistemi Nova 1’in montajı sürüyor. Şirket, 2026 sonuna kadar ilk plazmayı oluşturmayı, 2027’de 100 milyon santigrat derece seviyesine ulaşmayı ve 2029’da füzyonda net enerji kazancı sağlamayı hedefliyor.

Bir sonraki hedef ise çok daha dikkat çekici. Şirket, 2030-2035 döneminde 50 ila 100 megavat kapasiteli bir ticari gösterim santrali kurmayı ve üretilen elektriği özellikle yapay zekâ veri merkezleri ile sanayi bölgelerine vermeyi planlıyor.

Füzyona milyarlarca yuan akıyor

NovaFusionX’in kısa sürede aldığı yatırımlar da Çin’de füzyona verilen önemin boyutunu gösteriyor. Şirketin son finansman turuyla birlikte 16 ayda topladığı kaynak 2,4 milyar yuana ulaştı.

Şirketin değerlemesi ise 10 milyar yuanın üzerine çıktı. Yatırımcılar arasında teknoloji ve sanayi dünyasından büyük grupların bulunması, füzyonun yalnızca devlet laboratuvarlarında yürütülen bilimsel bir deney olmaktan çıkarak özel sermayenin de girdiği yeni bir yarış alanına dönüştüğünü gösteriyor.

Çin’in avantajlarından biri de yalnızca finansman değil. Ülkedeki geniş nükleer tedarik zinciri, mühendislik kapasitesi ve merkezi yatırım planlaması yeni teknolojilerin daha hızlı denenmesine imkân veriyor.

Elektrik yapay zekânın yeni darboğazı oluyor

Yapay zekâ sektöründe uzun süre ana sorun gelişmiş çiplere ulaşabilmekti. Ancak veri merkezlerinin ölçeği büyüdükçe ikinci bir sınıra gelindi: yeterli elektriği bulmak.

Yeni veri merkezi projelerinde yalnızca sunucu ve çip maliyeti değil, yüzlerce megavatlık enerji bağlantısı, yeni trafo merkezleri, iletim hatları ve kesintisiz üretim kapasitesi gerekiyor.

Bu nedenle teknoloji yarışında avantaj artık yalnızca en iyi yapay zekâ modelini geliştiren ülkeye ait olmayabilir. Ucuz, sürekli ve büyük ölçekli elektriği en hızlı sağlayabilen ülkeler de yarışta belirleyici konuma gelebilir.

Çin’in klasik nükleer, küçük modüler reaktör ve füzyonu aynı anda hızlandırması da bu hesabın sonucu. Yapay zekânın önündeki yeni kritik kaynak artık yalnızca çip değil, elektrik.