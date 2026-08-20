Orta Doğu’da tansiyon petrolü hareketlendirdi: Piyasaların gözü Hürmüz'de

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Petrol fiyatları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin küresel enerji arzında yeni aksamalara yol açabileceği endişesiyle yükseliş eğilimini korudu. Piyasaların odağında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İran arasında artan tansiyon ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik yer aldı.

Küresel petrol piyasasının temel göstergelerinden Brent petrolün varil fiyatı 91,94 dolara yükselirken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ön ay vadeli kontratı yüzde 0,1 artışla 85,88 dolara çıktı.

BAE ile İran arasındaki gerilim piyasaların odağında

Petrol fiyatlarını destekleyen gelişmelerden biri BAE ile İran arasında yükselen tansiyon oldu. BAE, İran'ı kendi topraklarına balistik füze fırlatmakla suçlamasının ardından Tahran ile ekonomik ve finansal işlemleri durdurdu.

ANZ Research analistleri, BAE'nin enerji altyapısının hedef alınmadığını ancak yaşanan gelişmelerin çatışmanın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için yürütülebilecek diplomatik girişimlerin önündeki bir başka olası yolu kapattığı değerlendirmesinde bulundu.

Gözler Hürmüz Boğazı'nda

Dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik, enerji piyasalarında arz endişelerini canlı tutuyor. Bölgedeki gerilimin tırmanarak petrol sevkiyatında yeni aksamalara yol açabileceği endişesi fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.