Petrol devinden kritik arz sıkıntısı uyarısı: İki yıl sürebilir

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Küresel enerji piyasalarında arz sıkıntısı giderek derinleşirken, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Aramco CEO'su Amin Hassan Nasser, ham petrol arzındaki daralmanın ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklerin enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artıracağını söyledi.

Nasser, petrol stoklarının yeniden doldurulmasının iki yıla kadar sürebileceğine dikkat çekti.

Küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Nasser, ham petrol arzında yaşanan sıkışıklığın rafine yakıt fiyatlarındaki yükselişle birlikte daha da ağırlaştığını ifade etti.

Nasser, konuya ilişkin açıklamasında, "Küresel ölçekte ham petrol arzındaki sıkışıklık ciddi boyutlarda. Rafine yakıt fiyatlarındaki sıçrama zorluğu daha da kötüleştiriyor" dedi.

Petrol stoklarında kritik seviye uyarısı

Dünya genelindeki ticari petrol stoklarının hızla azaldığına işaret eden Nasser, mevcut rezervlerin enerji piyasaları açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Nasser, "Karadaki ticari stoklar artık 6 milyar varilin oldukça altında ve bunlar mevcut son tampon. Bu varillerin çok büyük çoğunluğu halihazırda bağlı durumda" ifadelerini kullandı.

Enerji arzında yaşanan sorunların çözümünde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının kritik rol oynadığını belirten Nasser, piyasalardaki baskının bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulundu.

Nasser, "Hürmüz tamamen yeniden açılıp güven geri gelene kadar enerji zinciri genelindeki baskı yalnızca artacak. Talebi karşılarken stokları yeniden doldurmak iki yıla kadar sürebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Aramco alternatif ihracat yollarını değerlendiriyor

Küresel enerji tedarikinde yaşanan sıkıntılara karşı şirketin yeni adımlar üzerinde çalıştığını aktaran Nasser, petrol ihracatında alternatif güzergâhların gündemde olduğunu açıkladı.

Nasser, "İlave ham petrol ihracat güzergâhlarını değerlendiriyor ve yurt dışındaki depolama kapasitesini genişletmek için çalışıyoruz" dedi.

Doğal gaz üretiminde yüzde 80 artış hedefi

Aramco'nun uzun vadeli enerji yatırımlarına da değinen Nasser, şirketin doğal gaz üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmayı planladığını bildirdi.

Nasser, "2030 yılına kadar, 2021 üretim seviyelerine kıyasla satılabilir doğal gaz üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 80 artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Enerji güzergâhlarının korunması için uluslararası işbirliği çağrısı

Küresel enerji güvenliğinin sağlanmasında üretim kapasitesinin yanı sıra nakil hatlarının ve stratejik güzergâhların korunmasının da önem taşıdığını vurgulayan Nasser, uluslararası topluma işbirliği çağrısında bulundu.

Nasser, "Dünyanın bağımlı olduğu enerji altyapısının ve enerji nakil güzergâhlarının korunması, uluslararası toplumun ortak çabalarını gerektirir" dedi.