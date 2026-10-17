Petrol fiyatları alev aldı: Mayıs ayından bu yana bir ilk

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Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların etkisiyle yükseliş hız kazandı. Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 110 dolar seviyesine ulaşarak mayıs ayından bu yana en yüksek düzeyini gördü. Hürmüz Boğazı çevresinde artan saldırılar ve petrol sevkiyatına yönelik riskler, piyasalarda arz endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Brent petrol vadeli işlemleri haftanın son işlem gününde yüzde 3,7 artışla 109,86 dolardan kapandı. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 3,5 yükselerek 101,41 dolara ulaştı.

Brent petrol 19 Mayıs'tan, WTI ise 17 Eylül'den bu yana en yüksek kapanış seviyesini kaydetti. Haftalık bazda Brent petrol yüzde 4,9, WTI petrol ise yüzde 10,4 değer kazandı.

Orta Doğu'daki gerilim fiyatları yükseltti

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırılara ilişkin haberler etkili oldu.

Araştırma ve danışmanlık şirketi Energy Aspects, Suudi Arabistan'daki enerji tesislerinin hedef alınabileceği yönündeki iddiaların piyasalarda endişeleri artırdığını belirtti.

Şirket, Batılı istihbarat birimlerinin tespit ettiği olağan dışı askeri hareketlilik sonrasında İran'ın önleyici bir saldırıya hazırlanıyor olabileceğine ilişkin doğrulanmamış haberlerin de petrol fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentine doğru fırlatılan balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif petrol ihracat güzergahlarından biri olan Yenbu Limanı, küresel enerji sevkiyatı açısından kritik önem taşıyor. İlk açıklamalara göre saldırı nedeniyle liman altyapısında herhangi bir hasar oluşmadı.

Hürmüz Boğazı'nda sevkiyat endişesi

Son 10 günde Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırıların yoğunlaşması, küresel petrol arzına yönelik kaygıları artırdı.

İran, ABD'nin limanlarına uyguladığı abluka ve geçen ay devreye alınan yeni yaptırımlara karşılık saldırılarını artırdığını duyurdu.

Enerji veri şirketi Kpler, İran'ın saldırılarındaki artış nedeniyle Körfez bölgesinden yapılan ham petrol sevkiyatının sert şekilde gerilediğini bildirdi.

Şirketin analistleri, kapsamlı bir siyasi anlaşma sağlanmaması halinde Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol sevkiyatının toparlanmasının daha uzun sürebileceği uyarısında bulundu.

Rusya'daki rafineri saldırıları da piyasayı etkiledi

Petrol fiyatlarını etkileyen bir diğer gelişme ise Ukrayna'nın Rusya'daki enerji tesislerine yönelik saldırıları oldu.

Ukrayna'nın perşembe günü düzenlediği insansız hava aracı saldırısının ardından Rusya'nın Ryazan petrol rafinerisinde bulunan birincil ham petrol damıtma ünitesinin faaliyetleri durduruldu.

Saldırı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin enerji tesislerini kapsayan ateşkesten çekildiklerini açıklamasının ardından gerçekleşti.

BOK Financial'ın kıdemli işlem başkan yardımcısı Dennis Kissler, Orta Doğu'daki çatışmaların yanı sıra Rusya'nın küresel piyasalara sağlayabileceği dizel yakıt miktarına ilişkin belirsizliğin de petrol fiyatlarını desteklediğini belirtti.

ABD ve IEA'dan petrol arzını artırma adımı

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından küresel arzı desteklemeye yönelik yeni adımlar gündeme geldi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), piyasaya 20 milyon varilden fazla yakıt sunulmasını kararlaştırdı.

ABD Enerji Bakanlığı ise ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'nden 17 milyon varile kadar ham petrolün takas yoluyla piyasaya sağlanması için teklif çağrısı yayımladı.

Washington daha önce de yaklaşık 30 ülkeyle yapılan anlaşma kapsamında dünya genelindeki stratejik rezervlerden 400 milyon varil petrolün piyasaya sunulmasını öngören plana katılmıştı. ABD'nin bu kapsamda 172 milyon varil petrolü ödünç vermesi kararlaştırılmıştı.