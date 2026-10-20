Petrol fiyatlarında Hürmüz alarmı: Beş ayın zirvesine dayandı

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Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'da enerji arzına yönelik risklerin artmasıyla son beş ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yönelik saldırı haberleri ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef aldıklarını duyurması, piyasalardaki arz endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Brent petrolün varil fiyatı 111,48 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise günün önceki işlemlerinde 105,02 dolardan işlem gördü.

ABD-İran görüşmelerinin etkisi kısa sürdü

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında arabulucular aracılığıyla sürdürülen müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik haberlerin ardından pazartesi günü gerilemişti. Ancak düşüş kalıcı olmadı ve Brent petrol günü beş ayın zirvesine yakın tamamladı.

Deutsche Bank analistleri, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarına ilişkin açıklamasının piyasalarda yeniden arz endişelerini artırdığına dikkat çekti.

İranlı yetkilinin ülkesinin boğaz üzerindeki egemenliğini kullanmaktan başka seçeneği bulunmadığını belirtmesinin ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Hürmüz Boğazı'nda sevkiyat yeniden yavaşladı

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının başlamasının ardından büyük ölçüde deniz trafiğine kapanan Hürmüz Boğazı'nda, geçen ay petrol sevkiyatının toparlanmaya başladığına ilişkin veriler paylaşılmıştı.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Körfez'den gerçekleştirilen ham petrol sevkiyatının savaş öncesindeki seviyenin yaklaşık yüzde 80'ine ulaştığını açıklamıştı. Buna karşın rafine petrol ürünlerinin taşınmasındaki kısıtlamalar devam etmişti.

Ancak son günlerde gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşması, sevkiyattaki toparlanmayı yeniden riske attı.

ANZ analistleri, ilk verilerin Körfez'deki petrol akışında yeni bir yavaşlamaya işaret ettiğini belirterek, artan saldırıların enerji tedarikindeki iyileşmeyi sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.

İran'dan petrol tankeri açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptıktan sonra alev aldığını iddia etti. Ancak olay bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.

The National'ın aktardığı bilgilere göre, söz konusu tankerin izin verilmeyen bir güzergâhı kullandığı öne sürüldü.

Olayın, Umman kıyıları boyunca uzanan ve ABD tarafından desteklenen deniz taşımacılığı koridoruyla bağlantılı olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Husiler Suudi Arabistan'daki enerji tesislerini hedef aldı

Petrol piyasalarındaki endişeleri artıran bir diğer gelişme ise Yemen'deki İran destekli Husilerden geldi.

Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji, askeri ve ulaşım altyapısına yönelik yeni saldırılar düzenlediklerini açıklayarak sorumluluğu üstlendi.

Örgütün açıklamasına göre saldırıların hedefleri arasında Yenbu'daki Aramco tesisi, Şeybe petrol sahası, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Abha Havalimanı yer aldı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de uluslararası alanda tanınan hükümet güçlerini desteklediği bilinirken, söz konusu güçler bu ayın başlarında Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla yeni bir operasyon başlatmıştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat sorunları ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik saldırı iddiaları, küresel petrol arzına ilişkin belirsizlikleri artırarak fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor.