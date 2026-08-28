Petrol fiyatlarında Venezuela baskısı: Piyasanın gözü kritik anlaşmada

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Petrol fiyatları, haftanın son işlem gününde Venezuela’dan gelebilecek olası arz artışına ilişkin haberlerin etkisiyle düşüş kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 15.10 itibarıyla yüzde 0,4 azalarak 89,38 dolara indi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,6 kayıpla 83,01 dolardan işlem gördü.

Dün yaşanan güçlü toparlanmaya rağmen Brent ve WTI’ın haftayı yüzde 4 ila yüzde 5,5 arasında değişen kayıplarla tamamlaması bekleniyor.

ABD ile Venezuela anlaşmaya yakın

Reuters’ın haberine göre Donald Trump yönetimi, Venezuela’nın ham petrol rezervlerinin bir bölümüne uzun vadeli erişim sağlayacak anlaşmada sona yaklaştı.

Kısa süre içinde imzalanması beklenen anlaşmayla bazı petrol sahalarının Amerikan şirketleri tarafından geliştirilmesi öngörülüyor. Venezuela’dan gelebilecek ilave petrolün küresel arzı artırabileceği beklentisi fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Uzmanlar ise ülkenin petrol altyapısında kapsamlı yatırım ve yenileme ihtiyacı bulunduğuna işaret ederek üretimde belirgin bir artışın zaman alabileceğini belirtiyor.

Venezuela’nın, Washington ile yakınlaşan ilişkileri kapsamında OPEC’ten ayrılmayı değerlendirdiği de öne sürüldü. Böyle bir karar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından petrol üreticileri örgütünde yaşanacak ikinci büyük ayrılık olacak.

Hürmüz Boğazı için şart listesi hazırlanıyor

Petrol piyasasının diğer önemli gündem maddesini ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen temaslar oluşturuyor.

İran ve Umman’ın boğazdan sınırlı geçişe izin verilmesi konusunda anlaşmaya vardığı yönündeki haberler, hafta içinde petrol fiyatlarını aşağı çekti. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için gerekli şartları içeren bir liste hazırladığını açıkladı.

ABD-İran savaşı öncesinde küresel petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazın yeniden açılması, piyasalardaki arz endişelerini azaltabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Buna karşılık ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la haziran ayında varılan anlaşmaya dönmek istemediği yönündeki haberler, fiyatların perşembe günü kayıplarının bir bölümünü telafi etmesini sağladı. İran ise yeni görüşmeler için öncelikle söz konusu anlaşmanın şartlarına uyulmasını talep ediyor.