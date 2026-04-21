Petrolde dalgalanma devam ediyor: İran-ABD müzakere sinyali fiyatları geri çekti

Brent petrol, Pazartesi günü yüzde 5,6’lık yükselişin ardından varil başına 94,44 dolara kadar çıkarak daha sonra yüzde 1,1 oranında geri çekildi. Konuya yakın ancak ismini vermek istemeyen kaynaklar, İran’ın İslamabad’a bir heyet göndermeye hazırlandığını belirtirken, heyete kimin başkanlık edeceğinin henüz kesinleşmediğini aktardı. Tahran yönetimi daha önce ABD ile yeni barış görüşmelerine katılma konusunda temkinli bir tutum sergilemişti.

ABD ve İran görüşmeleri gündemde

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla Pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde yola çıkmasının beklendiği ifade edilirken, Donald Trump telefonla yaptığı açıklamada görüşmelerin “ya Salı gecesi ya da Çarşamba sabahı” devam edeceğini dile getirdi. ABD Başkanı ayrıca, “Washington saatine göre Çarşamba akşamı” sona erecek ateşkesin uzatılma ihtimalinin “son derece düşük” olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı belirsizliği fiyatları etkiliyor

Son günlerde petrol piyasalarında, müzakerelerin seyrine ilişkin değişken beklentiler ve dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlere dair belirsizlikler nedeniyle sert dalgalanmalar yaşanıyor. Boğazdaki tansiyonun küresel enerji arzını sekteye uğratma riski artarken, İran ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar sadece bu bölgeyle sınırlı kalmıyor. Taraflar arasında İran’ın nükleer programı ve İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonları gibi başlıklar da gündemdeki yerini koruyor.

Trump’tan çelişkili mesajlar

Pazartesi günü yapılan işlemlerde Trump’ın barış görüşmelerinin zamanlaması ve uygulanabilirliğine ilişkin farklı açıklamalar yapması dikkat çekti. ABD’nin anlaşma sağlanana kadar İran bağlantılı gemilerin boğazdan geçişine izin verilmeyeceğini belirtmesinin ardından petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlendi.

Boğazda akış neredeyse durdu

Öte yandan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin büyük ölçüde durma noktasında olduğu belirtiliyor. Krizin, hafta sonu ABD Donanması’nın bir İran bandıralı gemiye el koymasının ardından İran güçlerinin gemilere ateş açması ve boğaz genelinde yeniden kontrol uygulamalarını devreye almasıyla yeniden tırmandığı ifade ediliyor.

Çin’den ateşkes çağrısı

Pazartesi günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de bölgedeki gerilim ele alındı. Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Şi, acil ateşkes çağrısında bulunarak deniz yolundaki normal ticaret akışının yeniden sağlanması gerektiğini vurguladı.