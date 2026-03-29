Petrolde kabus senaryosu: 150 dolar ve ötesi mümkün
Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası kesintilerin küresel petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor. Senaryolara göre kısa süreli aksaklıkların etkisi sınırlı kalabilirken, uzun sürecek bir kesinti petrol fiyatlarını varil başına 150 doların üzerine taşıyabilir. Bu durumun enflasyonu artırarak özellikle enerjiye daha bağımlı olan Avrupa ekonomisini daha sert etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, uzun süreli bir şokun resesyon ve stagflasyon riskini de beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor.
Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde, görünümün yüksek belirsizlik içerdiği ve senaryoların kısa süreli arz aksaklıklarından, enflasyon ve büyüme üzerinde kalıcı etkiler yaratabilecek uzun süreli şoklara kadar uzandığı belirtiliyor.
Kısa süreli kesintide sınırlı etki
Daha sınırlı bir senaryoda, arz kesintilerinin kısa sürede giderilmesi halinde petrol fiyatlarının geçici olarak yükseldikten sonra yeniden dengelenebileceği öngörülüyor.
Bu durumda ABD ekonomisinin görece sınırlı etkilenmesi beklenirken, enerji ithalatına daha bağımlı olan Avrupa'da büyümenin bir miktar yavaşlayabileceği değerlendiriliyor.
Uzun süreli kesintide fiyatlar yükselebilir
Kesintilerin haftalar ya da aylar boyunca devam etmesi halinde ise etkilerin daha belirgin hale geleceği belirtiliyor. Bu senaryoda petrol fiyatlarının varil başına 150 dolar seviyesine yaklaşabileceği ya da bu seviyeyi aşabileceği, bunun da küresel ölçekte enflasyonu yeniden yukarı yönlü etkileyebileceği ifade ediliyor.
Avrupa daha kırılgan
Fiyat baskılarının hem ABD hem de Avrupa'da hissedilmesi beklenirken, büyüme üzerindeki etkinin Avrupa'da daha güçlü olabileceği belirtiliyor. Avrupa'da enerji maliyetlerinin sanayi üretimi ve hane halkı harcamaları üzerindeki etkisinin daha yüksek olması, bölgeyi daha kırılgan hale getiriyor.
Resesyon ve stagflasyon riski
Daha olumsuz bir senaryoda, enerji altyapısında kalıcı hasar ve uzun süreli arz kısıtlarının hem ABD hem de Avrupa'yı teknik resesyona sürükleyebileceği uyarısı yapılıyor.
Avrupa'da enflasyonun uzun süre yüzde 4'ün üzerinde kalabileceği ve bunun stagflasyon riskini artırabileceği ifade ediliyor.
Merkez bankaları için zor denge
Bu gelişmelerin, başta Avrupa Merkez Bankası olmak üzere merkez bankalarını büyümeyi destekleme ile enflasyonu kontrol altında tutma arasında zor bir denge kurmaya itebileceği değerlendiriliyor.
Finansal piyasalara etkisi
Petrol arzına ilişkin risklerin finansal piyasalara da yansıması beklenirken, özellikle kredi piyasalarında baskı artabileceği belirtiliyor. Uzun süreli kesinti senaryolarında kredi risk primlerinin yükselmesi ve yüksek getirili tahvillerin daha kırılgan hale gelmesi öngörülüyor.
ABD'de yatırım yapılabilir seviyedeki kredi piyasalarının görece dayanıklılık gösterdiği, ancak Avrupa piyasalarının enerji şoklarına daha açık olması nedeniyle kısa vadede daha zayıf performans sergileyebileceği ifade ediliyor.