Rus petrol ihracatı nisan ayında yıllık zirveye ulaştı

MarineTraffic tarafından hazırlanan analiz raporuna göre, Rus petrol ihracatı nisan ayında son 12 aylık dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam rafine petrol ürünü sevkiyatı nisan ayında 4 milyon 400 bin varil olarak gerçekleşti.

Bu miktarın yaklaşık 2 milyon 800 bin varillik kısmını Rus menşeli ürünler oluşturdu ve bu rakam son bir yılın zirvesini temsil ediyor. Ağırlıklı olarak Hindistan'a yönlendirilen bu ihracat kalemi dizel, fuel oil ve nafta gibi rafine ürünleri kapsıyor. Toplam enerji ihracatına oranla görece düşük kalan bu hacim, doğrudan petrol rafinasyonundan elde edilen ürünleri barındırıyor.

Gölge filo olarak adlandırılan tankerlerle taşınan Rus petrol ihracatı nisan ayında yaklaşık 67 milyon varil seviyesine ulaşarak son üç ayın en yüksek miktarını kaydetti. Önceki sevkiyat hacimleri ocak ayında 72 milyon 700 bin varil ile tepe noktasına ulaşmıştı. Bu veriyi şubat ayındaki 50 milyon 700 bin varil ve mart ayındaki 64 milyon 100 bin varil seviyelerindeki kademeli toparlanma süreci takip etti. Denizyoluyla yapılan petrol sevkiyatı hacimleri de yılın başından bu yana kaydedilen en yüksek kapasiteye ulaştı.

Uluslararası Enerji Ajansı verileri artışı doğruladı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan ve Reuters raporlarında yer alan tahminler, petrol ihracatındaki yükseliş ivmesini destekliyor. Ukrayna'nın rafineri ve dolum tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarının neden olduğu üretim kesintilerine rağmen, Rus ham petrol ihracatı mart ayına kıyasla günlük 250 bin varil artış gösterdi.

Bu dinamik artışla birlikte günlük ortalama ihracat hacmi 4 milyon 900 bin varil seviyesine yerleşti. Tedarik zincirindeki fiziki zorluklar ihracat miktarını aşağı yönlü baskılamadı.

Trump yönetimi yaptırım muafiyetlerini uzatma sinyali veriyor

İhracattaki bu ivmelenme, ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı savaş sürecinde Basra Körfezi'nden yapılan enerji tedarikindeki aksamalardan destek buldu. Piyasadaki dalgalanma ortamında ABD Hazine Bakanlığı, Hindistan rafinerilerine savaşın ilk haftasında 30 gün boyunca Rus petrolü alım izni vermişti.

Daha sonra 12 Mart öncesinde gemilere yüklenen Rus petrolü ve petrol ürünleri satışına yönelik yaptırımlar geçici olarak kaldırıldı. Başlangıçta bir ay sürmesi planlanan ve Beyaz Saray tarafından uzatılması öngörülmeyen bu esneklik, halihazırda denizde bulunan tankerlerdeki petrolün satışı için 16 Mayıs tarihine kadar yeniden uygulamaya kondu.

Trump, bu hafta yaptığı açıklamalarda Washington yönetiminin söz konusu izni bir kez daha uzatabileceğini belirtti. Beyaz Saray'ın petrol fiyatlarını dengelemek için ne gerekiyorsa yapacağını aktaran Trump, savaşın sona ermesiyle enerji fiyatlarının düşeceğini öngörüyor.

Ortadoğu'daki ihracat kesintileri Moskova yönetiminin ekonomik kazanımlarını artırırken, Bloomberg verileri Rusya'nın petrol ihracatı gelirlerinin tam kapsamlı Ukrayna işgalinin başladığı Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Aynı dönemde Singapur'a yapılan Rus fuel oil sevkiyatları da 10 yıllık rekor seviyeye ulaştı. Artan Asya talebi ve yaptırım muafiyetleri, Rus petrol ihracatının küresel piyasalardaki arz açığını kapatarak yıllık bazda güçlü bir yukarı yönlü trend oluşturmasını sağlıyor.