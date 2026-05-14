Petrol fiyatları pozitif bölgede tutunuyor

Brent petrol fiyatı, yatırımcıların Pekin’de gerçekleşecek olan Trump ve Xi görüşmesine odaklanmasıyla bugün dar bantta hareket etti. Brent ham petrolü, son birkaç gündür koruduğu 105 dolar 75 sent seviyesinden işlem görüyor. Küresel envanterlerin ABD sürüş sezonu öncesinde son yılların en hızlı düşüşünü kaydetmesi, piyasada arz endişelerini artırmıştı.

Trump ve Xi zirvesinde İran krizi masaya yatırılıyor

Trump, Xi'den İran'ı yeni bir anlaşmaya ikna etmesi konusunda destek bekliyor. Çin, İran petrolünün en büyük alıcısı olarak bölgede kilit bir rol oynuyor. Analistler, Çin'in Tayvan stratejisi ve ABD ile olan rekabeti nedeniyle bu süreçte iş birliğine mesafeli durabileceğini öngörüyor. İran ile olası bir çatışmanın yeniden başlaması, küresel enerji piyasalarında arz güvenliğini doğrudan etkileyebilir.

Çatışmaların yeniden başlaması durumunda, İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ından fazlasını gerçekleştirdiği Kharg Adası'nın hedef alınabileceği belirtiliyor. İran ise yanıt olarak Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki enerji altyapılarını hedef alabilir. Özellikle dünya petrol ticaretinin yüzde 12'sinin geçtiği Kızıldeniz'in kapatılması durumunda fiyatların 150 dolar seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

ABD petrol stoklarındaki azalış petrol fiyatı üzerinde baskı kuruyor

Çarşamba günü yayımlanan resmi veriler, ABD ham petrol stoklarının 4 milyon 300 bin varil azalarak 452 milyon 900 bin varile düştüğünü gösterdi. Benzin stokları da 4 milyon 100 bin varil gerileme ile 215 milyon varil seviyesine indi. Memorial Day hafta sonuyla başlayacak sürüş sezonu öncesinde stokların bu denli düşük seviyelerde olması, Brent petrol fiyatı için yukarı yönlü bir risk oluşturuyor.

UBS analistleri, petrol piyasasında sıkılaşmanın devam ettiğini ve stokların düşük seviyelerden sezona gireceğini belirtti. Savaş nedeniyle petrol üretiminde keskin düşüşler yaşanırken, OPEC üretimi nisan ayından bu yana yüzde 30 gerileyerek 1 milyon 700 bin varil azaldı. Arz tarafındaki bu daralma, jeopolitik risklerle birleşerek piyasa dengelerini hassas bir noktaya taşıdı.

Teknik analiz verileri fiyatlarda yukarı yönlü potansiyel gösteriyor

Günlük grafik incelendiğinde, Brent petrol fiyatı geçen haftaki 96 dolar seviyesinden 105 dolara yükselmişti. Fiyatlar 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Teknik analizde yükseliş sinyali olarak kabul edilen ters omuz baş omuz formasyonu oluştuğu gözlemleniyor. Bu formasyonun tamamlanması durumunda fiyatların 115 dolar seviyesindeki boyun hattına doğru ivme kazanması bekleniyor.

Brent petrol fiyatı üzerindeki bu teknik görünüm, İran krizinin seyrine göre değişiklik gösterebilir. Savaşın şiddetlenmesi durumunda yukarı yönlü ivme hızlanırken, olası bir diplomatik çözüm fiyatların yeniden 80 dolar seviyelerine çekilmesine neden olabilir. Mevcut veriler, piyasanın hem makroekonomik stok dengesine hem de jeopolitik gelişmelere karşı duyarlılığını koruduğunu gösteriyor.