TCMB mart verilerini açıkladı: Cari açık 3 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Orta Doğu'dasavaşın patlak verdiği mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Cari açık son 3 yılın zirvesine çıkarak Mart ayında 9 milyar 672 milyon dolara ulaştı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 886 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 515 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentileri cari açığın Mart ayında 9,7 milyar dolar seviyesinde geleceği yönünde şekillenirken Şubat ayında ise aylık cari açık 7,5 milyar dolar olmuştu.

12 aylık cari açık 39,7 milyar dolar

Yıllıklandırılmış verilere göre, Mart ayında cari açık yaklaşık 39,7 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77,8 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,1 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 23,8 milyar dolar ve 1,1 milyar dolar açık verdi.

Mart ayında hizmetler dengesi kaynaklı net döviz girişi 2 milyar 592 milyon dolar oldu. Bu kalemde en güçlü katkıyı taşımacılık ve turizm gelirleri sağladı. Taşımacılık hizmetlerinden elde edilen net gelir 1 milyar 627 milyon dolar olurken, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelir 2 milyar 246 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finans hesabı

Yıllıklandırılmış verilere göre Mart ayında cari açığın finansmanında en büyük katkıyı krediler sağladı. Kredilerden 38,6 milyar dolarlık kaynak girişi gerçekleşirken, ticari krediler de 3 milyar dolar katkı verdi. Net doğrudan yatırımların katkısı ise 2,1 milyar dolar oldu.

Buna karşılık portföy yatırımları ve mevduat tarafında çıkışlar dikkat çekti. Net portföy yatırımları cari dengeyi 3,3 milyar dolar negatif etkilerken, efektif ve mevduat kaleminde 19,7 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Aynı dönemde net rezervlerde 52,5 milyar dolarlık azalış kaydedildi.

Doğrudan yatırımlarda 212 milyon dolarlık net çıkış

Mart ayında doğrudan yatırımlarda 212 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımlar 1 milyar 15 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 1 milyar 227 milyon dolara ulaştı.

Gayrimenkul yatırımlarında ise Türk yatırımcıların yurt dışında 187 milyon dolarlık alım yaptığı görüldü. Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki net gayrimenkul alımı ise 243 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar, 2026 yılı mart ayında yatırım fonu paylarında da 3 milyar 94 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Portföy yatırımlarında 14,8 milyar dolarlık çıkış

Portföy yatırımları mart ayında 14,8 milyar dolarlık net çıkış kaydetti. Yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 1 milyar 79 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 6 milyar 399 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışı tahvil ihraçlarında ise yabancılar, özel sektör tahvillerinde 870 milyon dolarlık net alım yaparken, banka ve kamu tahvillerinde sırasıyla 897 milyon dolar ve 1 milyar 213 milyon dolarlık satış yaptı.

Bankalar ve özel sektör kredi kullanımını sürdürdü

Mart ayında yurt dışından kredi kullanımında bankalar 1 milyar 26 milyon dolar, diğer sektörler ise 1 milyar 190 milyon dolar net kredi kullandı. Genel hükümet tarafında ise 22 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleşti.

Diğer yatırımlar kaleminde, yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatları Türk lirası ve yabancı para cinsinden toplam 6 milyar 915 milyon dolar azaldı.

Öte yandan resmi rezervlerde mart ayında 43 milyar 420 milyon dolarlık net düşüş yaşandı.