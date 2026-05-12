Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi tarihi nedir?

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.
Açıklamasında emekliler ve aileleri için ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Işıkhan, hükümetin bayram öncesinde milyonlarca emekliye destek sağlamayı amaçladığını ifade etti.
Türkiye’de emeklilere Kurban Bayramı kapsamında ödenecek bayram ikramiyesinin 4 bin lira olacağı daha önce duyurulmuştu.
Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 12, 2026
Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.