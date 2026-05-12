Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi tarihi nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Açıklamasında emekliler ve aileleri için ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Işıkhan, hükümetin bayram öncesinde milyonlarca emekliye destek sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Türkiye’de emeklilere Kurban Bayramı kapsamında ödenecek bayram ikramiyesinin 4 bin lira olacağı daha önce duyurulmuştu.