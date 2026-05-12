Son dakika: 2026 yaş çay alım fiyatı belli oldu! Yaş çay alım fiyatı ne kadar? Çay fiyatı belli oldu mu? Yaş çay fiyatı ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca üreticinin merakla beklediği 2026 yılı yaş çay alım fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında 25,44 TL olan yaş çay bedeli, yeni sezonda 35 TL’ye yükseltildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan verilerde, 2025 yılına ait üretim bilançosu da yer aldı. Geçtiğimiz yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği belirtilirken, ÇAYKUR’un bu yıl da aynı oranda alım hedeflediği belirtildi.

Yeni fiyat artışıyla birlikte üreticinin desteklenmesinin amaçlandığını vurgulayan Bakanlık, açıklamasını "Yeni sezonun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" temennisiyle noktaladı. Fiyat artışı, bir önceki yıla oranla yaklaşık %37,5'lik bir yükselişe tekabül ediyor.