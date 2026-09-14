Sevkiyatlar aksıyor, fiyatlar yükseliyor: Kış öncesi gaz endişesi

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Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji tedarikine yönelik kaygıları güçlendirmesi, Avrupa doğal gaz piyasasında haftanın ilk işlemlerine yükseliş olarak yansıdı. Kış öncesi depolarını doldurmaya çalışan Avrupa'da, Körfez'den yapılan sevkiyatlardaki kesintiler yakından izleniyor.

Avrupa'nın doğal gaz fiyatları için gösterge niteliğindeki Hollanda merkezli TTF'de, ekim vadeli kontratların megavatsaat fiyatı saat 09.59 itibarıyla yüzde 5,6 artışla 83,96 Euro'ya çıktı. Kontratlar, cuma gününü 79,52 Euro seviyesinde kapatmıştı.

Enerji altyapısına saldırılar ve Hürmüz'de belirsizlik

Arz endişelerinin merkezinde, Orta Doğu'daki enerji altyapısı ve sevkiyat güzergahlarına ilişkin riskler bulunuyor. Suudi Arabistan, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılar sonrasında stratejik Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'ndaki faaliyetleri geçici olarak durdurdu. Yemen'de Husilerin ilerleyişi de küresel enerji tedarikinde ilave aksamalar yaşanabileceği kaygısını artırdı.

Bu gelişmelerin yanı sıra, İran ile Körfez ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nda geçici bir güvenli rota oluşturulmasına yönelik olası anlaşmayı ele almak üzere bugün yapması planlanan toplantı ertelendi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmenin Umman'da gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bahreyn ise İran'ın yer aldığı herhangi bir toplantıya katılmayacağını bildirdi.

Kış hazırlıkları sürerken LNG sevkiyatları aksıyor

Avrupa'nın kış öncesindeki depolama çalışmaları devam ederken, başta Katar olmak üzere Basra Körfezi'nden bölgeye yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarındaki kesintiler tedarik görünümünü olumsuz etkiliyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verileri, Avrupa Birliği ülkelerinin doğal gaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 68,04 olduğunu gösteriyor.

Avrupa Komisyonu, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada bu kışın doğal gaz arz güvenliği bakımından acil bir risk taşımadığını belirtmişti. Bununla birlikte, Körfez kaynaklı LNG kesintilerinin uzamasının küresel piyasada arz koşullarını daha da sıkılaştırabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir durumda, Avrupa ve Asya'daki alıcılar arasında LNG kargoları için rekabetin yoğunlaşması ve fiyatların ilave yükseliş baskısıyla karşılaşması bekleniyor.

Yüksek fiyatların kalıcılığı şirket kârlarını baskılayabilir

Uluslararası basına yansıyan değerlendirmelere göre, ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Citigroup'un stratejistleri, Avrupa ekonomisi ve hisse senedi piyasalarının doğal gazdaki fiyat artışından 2022 enerji krizine göre daha sınırlı etkilendiğine işaret ediyor.

Ancak fiyatların uzun süre yüksek seviyelerde kalması, özellikle yoğun enerji kullanan sektörlerde şirket kârları üzerindeki baskıyı artırabilir ve ekonomik görünümü olumsuz etkileyebilir.