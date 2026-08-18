Türkiye'nin elektriğinde dengeler değişti: Yenilenebilirin payı hızla büyüyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki artışta yenilenebilir enerji kaynakları belirleyici oldu. Haziran 2025-Haziran 2026 döneminde gerçekleşen net kapasite artışının yüzde 88,1'i yenilenebilir kaynaklardan geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2025 ve 2026'nın ocak-haziran dönemlerine ait "Elektrik Piyasası Sektör Raporları"ndan yaptığı hesaplamalara göre, lisanslı ve lisanssız tesislerin toplam elektrik kurulu gücü 2025'in ilk yarısı sonunda 119 bin 740 megavat seviyesindeyken, 2026'nın aynı döneminde 126 bin 113 megavata yükseldi.

Böylece Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde bir yıllık dönemde yaklaşık 6 bin 373 megavatlık artış gerçekleşti. Bu artışın 5 bin 613 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Yenilenebilir enerji kurulu gücü aynı dönemde 73 bin 195 megavattan 78 bin 808 megavata çıkarken, bu kaynakların toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 61,1'den yüzde 62,5'e yükseldi.

Güneş ve rüzgar kapasite artışında öne çıktı

Yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümenin büyük bölümünü güneş ve rüzgar enerjisi oluşturdu.

Lisanslı ve lisanssız tesisler birlikte ele alındığında güneş enerjisinin kurulu gücü son bir yılda 23 bin 573 megavattan 27 bin 210 megavata çıktı. Böylece güneş enerjisinde yaklaşık 3 bin 637 megavatlık net kapasite artışı gerçekleşti.

Rüzgar enerjisinin kurulu gücü ise aynı dönemde 13 bin 476 megavattan 15 bin 281 megavata yükselerek yaklaşık 1805 megavat arttı.

Güneş ve rüzgar enerjisinde kaydedilen toplam 5 bin 442 megavatlık artış, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki yıllık büyümenin yaklaşık yüzde 97'sine karşılık geldi. İki kaynağın toplam kapasite artışı, Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki net büyümenin de yüzde 85,4'ünü oluşturdu.

Güneş enerjisindeki kapasite artışıyla birlikte bu kaynak, Türkiye'nin kaynak bazlı kurulu güç sıralamasında hidroelektriğin ardından ikinci sıraya yükseldi. Haziran sonu itibarıyla hidroelektrik kurulu gücü 32,3 gigavat, güneş enerjisi 27,2 gigavat, rüzgar enerjisi ise 15,3 gigavat seviyesine ulaştı.

Biyokütle kurulu gücü yaklaşık 2,2 gigavat, jeotermal enerji kapasitesi de 1,8 gigavat olarak kaydedildi.

Hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücü 74,8 gigavata ulaşarak Türkiye'nin toplam elektrik kapasitesinin yaklaşık yüzde 59'unu oluşturdu.

Yenilenebilirin elektrik üretimindeki payı yüzde 61,5'e çıktı

Kurulu güçte yaşanan değişim, yılın ilk yarısındaki elektrik üretim dağılımına da yansıdı.

Türkiye'de lisanslı ve lisanssız tesislerin toplam elektrik üretimi 2025'in ilk yarısında 171,3 teravatsaat seviyesindeyken, 2026'nın aynı döneminde yaklaşık 174,8 teravatsaate yükseldi.

Yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştirilen elektrik üretimindeki artış ise toplam üretimdeki yükselişin üzerinde gerçekleşti.

Hidroelektrik, rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal kaynaklardan sağlanan elektrik üretimi 2025'in ilk yarısındaki 81,3 teravatsaatten 2026'nın aynı döneminde 107,5 teravatsaate ulaştı.

Böylece yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yıllık bazda yüzde 32,3 artarken, bu kaynakların toplam üretimdeki payı yüzde 47,4'ten yüzde 61,5'e yükseldi.

Bu verilerle 2026'nın ilk yarısında Türkiye'de üretilen her 10 birim elektriğin 6'dan fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildi.

Hidroelektrik üretiminde güçlü artış

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki yükselişe en büyük katkı hidroelektrik santrallerinden geldi.

Hidroelektrik üretimi geçen yılın ilk yarısındaki 33,9 teravatsaatten yaklaşık 57 teravatsaate çıkarak yüzde 67,9 arttı. Hidroelektriğin toplam elektrik üretimindeki payı da yüzde 32,6'ya yükseldi.

Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 18,8 teravatsaatten yaklaşık 21,5 teravatsaate çıkarak yüzde 14,2 artış gösterdi. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 12,3 olarak gerçekleşti.

Güneş enerjisinden lisanslı ve lisanssız tesislerde gerçekleştirilen toplam elektrik üretimi ise 17,6 teravatsaatten 18,3 teravatsaate yükseldi. Güneşin toplam üretimdeki payı yüzde 10,5 oldu.

Lisanssız kapasite yüzde 15 büyüdü

Türkiye'nin elektrik kapasitesindeki artışta lisanssız üretim tesisleri de önemli rol oynadı.

Lisanssız elektrik kurulu gücü Haziran 2025'te 21 bin 947 megavat seviyesindeyken, Haziran 2026'da 25 bin 239 megavata çıktı. Böylece lisanssız kapasite bir yılda yaklaşık 3 bin 292 megavat artarak yüzde 15 büyüdü.

Haziran sonu itibarıyla lisanssız kurulu gücün 24 bin 399 megavatlık bölümünü güneş enerjisi oluşturdu. Güneş enerjisinin lisanssız elektrik kapasitesindeki payı böylece yüzde 96,7'ye ulaştı.

Lisanssız tesislerin elektrik üretimindeki katkısında da artış görüldü. Brüt lisanssız elektrik üretimi 2025'in ilk yarısındaki 13,8 teravatsaatten 2026'nın aynı döneminde 14,6 teravatsaate çıkarak yaklaşık yüzde 6 arttı.

Üretimin ardından ihtiyaç fazlası olarak sisteme aktarılan ve satın alınan lisanssız elektrik miktarı ise aynı dönemde yüzde 6,4 artışla yaklaşık 9,2 teravatsaate yükseldi.

Net elektrik ihracatı yüzde 45,5 arttı

Türkiye'nin elektrik dış ticaretindeki pozitif denge de yılın ilk yarısında güçlendi.

Elektrik ihracatı ile ithalatı arasındaki pozitif fark 2025'in ocak-haziran döneminde yaklaşık 980 bin megavatsaat seviyesindeyken, 2026'nın aynı döneminde 1 milyon 426 bin megavatsaate çıktı.

Böylece Türkiye'nin net elektrik ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,5 artış gösterdi.