Yunan Patriot’u Suudi petrolünü korudu

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Suudi Arabistan’daki hava savunma sistemleri, Yemen’den Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinde bulunan petrol rafinerilerine gönderilen iki balistik füzeyi engelledi. Sistemi Yunan askeri personelinin işlettiği bildirildi.

Suudi sivil savunma birimleri saldırı öncesinde Yanbu için art arda uyarılar yayımladı. Tehlikenin geçtiği daha sonra duyurulurken, ilk açıklamalarda tesislerde herhangi bir hasar bildirilmedi.

Patriot Yanbu’da iki tehdidi durdurdu

Yunanistan, Suudi Arabistan’ın kritik enerji altyapısının korunmasına destek vermek amacıyla 2021’den beri ülkede ABD yapımı bir Patriot hava savunma bataryası bulunduruyor.

Yanbu’daki füze saldırısından sonra aynı bölgede yeni bir tehdit tespit edildi. Yunan personelin işlettiği Patriot sistemi, Yemen’den gönderilen bir insansız hava aracını da düşürdü.

Suudi yetkililer Yanbu’nun yanı sıra, Yemen sınırına daha yakın konumdaki Cizan liman kenti için de uyarı yayımladı. Cizan, Yanbu’nun yaklaşık 1.000 kilometre güneyinde bulunuyor ve büyük bir rafineriye ev sahipliği yapıyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin büyük ölçüde aksaması, Yanbu’yu Suudi petrolü açısından daha önemli hale getirdi. Krallık, her gün milyonlarca varil petrolü boru hatlarıyla Kızıldeniz kıyısına taşıyarak Körfez’deki darboğazı aşmaya çalışıyor.

Petrol rotasında risk büyüdü

Yemen’in kuzeyi ile batısını kontrol eden Husiler, Suudi Arabistan’a karşı deniz ablukası ilan etti. Grup, perşembe günü Kızıldeniz’de iki Suudi petrol tankerini hedef aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da son saldırıların ardından Yemen’deki Husi askeri noktalarını vurdu. Yaklaşık iki hafta önce fiilen çöken geçici ateşkes, Kızıldeniz ile Hürmüz Boğazı’nı aynı anda enerji piyasasının risk alanına taşıdı.

Yaklaşık beş aydır devam eden savaş binlerce kişinin ölümüne yol açarken, küresel petrol arzına ilişkin endişeler de güçlendi. Brent petrolün varil fiyatı hafta içinde mayıstan bu yana ilk kez 100 dolara ulaştı.

ABD kuvvetleri perşembe gecesi ve cuma sabahı İran’a karşı art arda 13’üncü gece hava saldırıları düzenledi. Cumartesi günü yeni bir ABD saldırısı bildirilmezken, Washington yönetimi İran’ın enerji tesisleri ile Harg Adası’nı olası hedefler arasında gösterdi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılması için Pakistan’ın seçenek aradığı, Çin’in de diplomatik girişimde bulunduğu bildirildi. İran İçişleri Bakanı İskender Mumini son 10 gün içindeki ikinci ziyaretini bu hafta İslamabad’a yaptı. Petrol piyasası, saldırıların Yanbu’daki yüklemelere ve Kızıldeniz’deki tanker trafiğine etkisini izleyecek.