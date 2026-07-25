BP güneşten çıkıyor: Kuveyt fonu satış için masada

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İngiliz enerji devi BP, güneş enerjisi şirketi Lightsource bp’nin satışı için Kuveyt destekli bir yatırım grubuyla ileri görüşmeler yürütüyor. Satın alma girişiminde yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanan Qualitas Energy ile Kuveyt Yatırım Otoritesi’nin altyapı yatırım kolu Wren House birlikte hareket ediyor.

Taraflar arasında henüz kesin anlaşma imzalanmadı. Satış bedeli, konsorsiyumun şirkette alacağı pay ve işlemin kapanış takvimi de kamuoyuna açıklanmadı. Olası satış, BP’nin son yıllarda büyüttüğü yenilenebilir enerji faaliyetlerinden geri çekilme sürecindeki en büyük işlemlerden biri olacak.

Kuveyt destekli konsorsiyum öne çıktı

Qualitas Energy, Avrupa merkezli yenilenebilir enerji yatırımlarında uzmanlaşan özel sermaye şirketleri arasında bulunuyor. Wren House ise Kuveyt’in devlet varlık fonu olan Kuveyt Yatırım Otoritesi adına altyapı, enerji ve uzun vadeli varlıklara yatırım yapıyor. İki yatırımcının ortak teklifi, güneş enerjisi üretimi ile büyük ölçekli enerji altyapısını aynı portföyde birleştirme hedefi taşıyor.

Konsorsiyumun Lightsource bp’nin mevcut santrallerini, geliştirme aşamasındaki projelerini ve batarya depolama faaliyetlerini birlikte devralması bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanması halinde Kuveyt sermayesi, dünyanın en büyük bağımsız güneş enerjisi geliştiricilerinden birinin kontrolüne ortak olacak.

BP’nin 20 milyar dolarlık satış hesabı

BP, borcunu azaltmak ve yatırımcı getirilerini güçlendirmek amacıyla toplam 20 milyar dolarlık varlık satışı programı yürütüyor. Şirket, bu plan kapsamında ana faaliyetleri dışında kalan iştiraklerini, girişim yatırımlarını ve düşük getirili enerji projelerini elden çıkarıyor.

Lightsource bp’nin satışı, programın büyüklüğü ve stratejik niteliği nedeniyle diğer varlık satışlarından ayrılıyor. BP, satıştan elde edeceği geliri bilançosunu güçlendirmek, borç yükünü azaltmak ve petrol ile doğal gaz yatırımlarını finanse etmek için kullanabilir. İşlemin değeri açıklanmasa da Lightsource bp’nin küresel portföyü, satışın BP’nin elden çıkarma hedefinde önemli pay oluşturabileceğini gösteriyor.

Güneşten petrole dönüş hızlanıyor

BP, önceki yönetim döneminde petrol ve doğal gaz şirketinden entegre enerji grubuna dönüşme hedefi açıklamıştı. Bu strateji kapsamında güneş, rüzgâr, hidrojen, biyoyakıt ve elektrikli araç şarj altyapısına milyarlarca dolarlık yatırım yapıldı. Ancak yenilenebilir enerji projelerindeki düşük getiriler, yüksek finansman maliyetleri ve hissedar baskısı şirketin yön değiştirmesine neden oldu.

Yeni yönetim, sermaye harcamalarında petrol ve doğal gaza yeniden ağırlık verirken düşük karbonlu projelerde daha seçici bir yaklaşım benimsiyor. Lightsource bp’nin satılması, şirketin yenilenebilir enerjiyi büyümenin merkezinden çıkararak daha küçük ve ortaklık temelli bir modele geçişini hızlandıracak.

Lightsource bp iki yılda el değiştirebilir

BP, Lightsource bp’nin tamamını Ekim 2024’te kontrolüne almıştı. Şirket, kurucular ve yönetimin elindeki yüzde 50,03 oranındaki kalan payı satın alarak güneş enerjisi grubunun tek sahibi olmuştu. Bu işlem için yaklaşık 400 milyon sterlin ödeme yapılırken Lightsource bp’nin yaklaşık 2,1 milyar sterlinlik borcu da yapıya dahil edilmişti.

BP, satın alma sırasında şirkete daha sonra yeni bir stratejik yatırımcı getirebileceğini açıklamıştı. Kuveyt destekli konsorsiyumla yürütülen görüşmeler sonuçlanırsa BP, tam kontrolü aldıktan yaklaşık iki yıl sonra güneş enerjisi şirketinden yeniden çıkmış olacak.

Zarar yazılan varlık satışa gidiyor

Lightsource bp, BP’nin 2026 başında işaret ettiği yüksek tutarlı değer düşüklüğü giderinin merkezindeki varlıklar arasında yer aldı. Şirket, düşük karbonlu enerji dönüşümü faaliyetleri nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolarlık değer düşüklüğü yazabileceğini açıklamıştı. Yüksek faizler, artan ekipman maliyetleri, şebeke bağlantı sorunları ve proje izinlerindeki gecikmeler güneş yatırımlarının değerini baskıladı.

BP daha önce denizüstü rüzgâr faaliyetlerini ayrı yapıya taşırken Amsterdam’daki biyoyakıt tesisi ile Avustralya ve İngiltere’deki bazı hidrojen projelerinden vazgeçti. Lightsource bp’nin satışı, BP’nin zarar baskısı oluşturan düşük karbonlu varlıkları bilançosundan çıkarma politikasının en görünür adımı olacak.