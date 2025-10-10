10 Ekim altın fiyatları: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları kaç TL? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın neden düşüyor?

10 Ekim altın fiyatları: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde rekor seviyelerden geriledi. Altındaki son durumu merak eden vatandaşlar, Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Gram altın kaç TL oldu?", "Ons altın kaç dolar?", "Altın fiyatları neden düştü?", "Altın yükselmeye devam edecek mi?" gibi sorgulamalar yapıyor. Sabah saatleri itibarıyla yurt içi piyasalarda gram altın 5.327 seviyesinde işlem görürken ons altın ise 3.952 dolar seviyesinde yer aldı. Peki çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Ekim Cuma güncel altın fiyatları...
Altın piyasasında hafta boyunca süren yükseliş eğilimi, cuma sabahı yerini kâr satışlarına bıraktı. Doların küresel ölçekte değer kazanması, yatırımcıların güvenli liman talebini azaltırken, İsrail ile Hamas arasında ateşkes planının kabul edilmesi haberi de fiyatları baskıladı.
Ons altın 4.000 dolar eşiğinden döndü
Perşembe günü 4 bin dolarlık psikolojik seviyeye yaklaşan ons altın, ABD dolarındaki güçlenme ve jeopolitik risklerin azalmasıyla bu eşiği aşamadı. Uzmanlar, yatırımcıların son haftalarda yaşanan sert yükselişlerin ardından pozisyonlarını kısmen kapattığını belirtiyor.
10 Ekim Cuma güncel altın fiyatları
Gram Altın: Alış 5.327,98 TL – Satış 5.328,63 TL
Ons Altın: Alış 3.955,00 USD – Satış 3.955,55 USD
Çeyrek Altın: Alış 9.074,00 TL – Satış 9.259,00 TL
Yarım Altın: Alış 18.148,00 TL – Satış 18.501,00 TL
Tam Altın: Alış 36.269,80 TL – Satış 36.986,10 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 36.184,00 TL – Satış 36.839,00 TL
Ata Altın: Alış 37.403,23 TL – Satış 38.347,55 TL