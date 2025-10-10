10 Ekim altın fiyatları: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları kaç TL? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın neden düşüyor?

Altın piyasasında hafta boyunca süren yükseliş eğilimi, cuma sabahı yerini kâr satışlarına bıraktı. Doların küresel ölçekte değer kazanması, yatırımcıların güvenli liman talebini azaltırken, İsrail ile Hamas arasında ateşkes planının kabul edilmesi haberi de fiyatları baskıladı.

Ons altın 4.000 dolar eşiğinden döndü

Perşembe günü 4 bin dolarlık psikolojik seviyeye yaklaşan ons altın, ABD dolarındaki güçlenme ve jeopolitik risklerin azalmasıyla bu eşiği aşamadı. Uzmanlar, yatırımcıların son haftalarda yaşanan sert yükselişlerin ardından pozisyonlarını kısmen kapattığını belirtiyor.

10 Ekim Cuma güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 5.327,98 TL – Satış 5.328,63 TL

Ons Altın: Alış 3.955,00 USD – Satış 3.955,55 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.074,00 TL – Satış 9.259,00 TL

Yarım Altın: Alış 18.148,00 TL – Satış 18.501,00 TL

Tam Altın: Alış 36.269,80 TL – Satış 36.986,10 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 36.184,00 TL – Satış 36.839,00 TL

Ata Altın: Alış 37.403,23 TL – Satış 38.347,55 TL