10 Eylül 2025 güncel altın fiyatları: Altın yeni güne hafif gerileme ile başladı | Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın piyasasında yükseliş eğilimi hız kesmeden devam ediyor. ABD’de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve kritik enflasyon verilerinin yaklaşmasıyla birlikte sarı metal yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Spot altın, bugün yüzde 0,4 artışla 3.640,90 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor. Dün 3.673,95 dolar ile tarihi zirvesini gören altın, 3.600 doların üzerinde tutunarak güçlü görünümünü koruyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD Merkez Bankası’nın piyasanın birden fazla faiz indirimi beklentisini karşılaması halinde altındaki yükselişin süreceğini ifade etti.

Waterer, ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi durumunda Fed’in daha güvercin bir tutum sergileyebileceğini vurgulayarak, altının kısa vadede 3.700 doları hedefleyebileceğini söyledi.

Altında 2025 yükselişi

Altın fiyatları 2025’in başından bu yana yüzde 38 artış göstererek, 2024’teki yüzde 27’lik yükselişin üzerine çıktı. Bu güçlü performansta zayıf dolar, merkez bankalarının yoğun alımları, güvercin para politikaları ve artan küresel belirsizlikler etkili oldu.

10 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.826,75 TL – Satış 4.827,25 TL

Ons Altın: Alış 3.640,89 USD – Satış 3.641,19 USD

Çeyrek Altın: Alış 7.955,00 TL – Satış 8.039,00 TL

Yarım Altın: Alış 15.910,00 TL – Satış 16.079,00 TL

Tam Altın: Alış 31.565,08 TL – Satış 32.186,03 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 31.722,00 TL – Satış 32.010,00 TL

Ata Altın: Alış 32.551,49 TL – Satış 33.370,79 TL