10 Eylül 2025 güncel altın fiyatları: Altın yeni güne hafif gerileme ile başladı | Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

10 Eylül 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimi beklentileri ve ABD enflasyon verilerinin gölgesinde yükselişini sürdürüyor. Spot altın 3.640 dolar seviyesinde işlem görürken, dün 3.673 dolar ile rekor kırdı. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş yatırımcıları güvenli limana yönlendirirken, analistler ons altında kısa vadede 3.700 dolar hedefinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Peki gram altın kaç TL? Ons altın kaç dolar? Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 10 Eylül 2025 Çarşamba günü güncel altın fiyatları...
Altın piyasasında yükseliş eğilimi hız kesmeden devam ediyor. ABD’de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve kritik enflasyon verilerinin yaklaşmasıyla birlikte sarı metal yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.
Spot altın, bugün yüzde 0,4 artışla 3.640,90 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor. Dün 3.673,95 dolar ile tarihi zirvesini gören altın, 3.600 doların üzerinde tutunarak güçlü görünümünü koruyor.
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD Merkez Bankası’nın piyasanın birden fazla faiz indirimi beklentisini karşılaması halinde altındaki yükselişin süreceğini ifade etti.
Waterer, ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi durumunda Fed’in daha güvercin bir tutum sergileyebileceğini vurgulayarak, altının kısa vadede 3.700 doları hedefleyebileceğini söyledi.
Altında 2025 yükselişi
Altın fiyatları 2025’in başından bu yana yüzde 38 artış göstererek, 2024’teki yüzde 27’lik yükselişin üzerine çıktı. Bu güçlü performansta zayıf dolar, merkez bankalarının yoğun alımları, güvercin para politikaları ve artan küresel belirsizlikler etkili oldu.
10 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Gram Altın: Alış 4.826,75 TL – Satış 4.827,25 TL
Ons Altın: Alış 3.640,89 USD – Satış 3.641,19 USD
Çeyrek Altın: Alış 7.955,00 TL – Satış 8.039,00 TL
Yarım Altın: Alış 15.910,00 TL – Satış 16.079,00 TL
Tam Altın: Alış 31.565,08 TL – Satış 32.186,03 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 31.722,00 TL – Satış 32.010,00 TL
Ata Altın: Alış 32.551,49 TL – Satış 33.370,79 TL