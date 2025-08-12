12 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?
12 Ağustos 2025 Salı sabahı altın piyasaları, jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik verilerin etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. Gram altın 4.383 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 3.352 dolar bandında bulunuyor. Çeyrek altın 7.215 TL’den, Cumhuriyet altını ise 28.727 TL’den satılıyor. Küresel belirsizliklerin etkisiyle yatırımcıların gözü gün boyu altın fiyatlarının seyrinde olacak. İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 12 Ağustos 2025 Salı günü yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor.
Haftanın ikinci işlem gününde, jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar altının seyrini belirleyen ana unsurlar arasında öne çıkıyor.
Piyasalarda belirsizlik sürerken, yatırımcılar gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerindeki güncel fiyatları yakından takip ediyor.
12 Ağustos 2025 Salı sabahı altın fiyatları şu şekilde:
Gram Altın: Alış 4.382,88 TL – Satış 4.383,39 TL
Ons Altın: Alış 3.351,92 Dolar – Satış 3.352,28 Dolar
Çeyrek Altın: Alış 7.154,00 TL – Satış 7.215,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.309,00 TL – Satış 14.430,00 TL
Tam Altın: Alış 28.162,32 TL – Satış 28.710,75 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 28.531,00 TL – Satış 28.727,00 TL
Ata Altın: Alış 29.042,39 TL – Satış 29.767,59 TL