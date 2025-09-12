12 Eylül 2025 güncel altın fiyatları: Altın haftanın son gününe yükselişle başladı | Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

12 Eylül 2025 güncel altın fiyatları: Altın haftanın son gününe yükselişle başladı | Gram altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimi beklentileri ve doların zayıflamasıyla rekor seviyelere ulaşarak haftayı zirvede kapattı. Gram altın haftaya 4 bin 749 TL’den başlarken, 12 Eylül 2025 Cuma sabahı 4 bin 857 TL’ye yükseldi. Altın yatırımcısı bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL merak ederken uzmanlar kasım ayına kadar yükselişin sürebileceğini ve olası düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 12 Eylül Cuma güncel altın fiyatları
Altın, güvenli liman özelliğini bu hafta bir kez daha ortaya koydu. Fed’in faiz indirimi beklentileri, doların zayıflaması ve jeopolitik risklerin etkisiyle ons altında yaşanan yükseliş, gram altına da yansıdı.
Haftaya 4 bin 749 TL seviyesinden başlayan gram altın, 12 Eylül 2025 Cuma sabahında 4 bin 857 TL’den işlem görüyor.
Rekorlarla dolu bir hafta
Altın yatırımcısı için rekorlarla geçen haftada ons altın 3 bin 653 dolar seviyesine yükseldi. Gram altın ise haftalık yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Çeyrek ve yarım altın da yeni rekor seviyelerde işlem görüyor.
Goldman Sachs’tan çarpıcı altın tahmini
Küresel piyasalarda gözler Fed’in atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Bankacılık devi Goldman Sachs, Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi halinde altın fiyatlarının yeni rekorlar kıracağını öngörüyor.
Banka, ABD tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1’inin altına yönelmesi halinde ons altının 5 bin dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Temel senaryoda ise 2026 ortalarına kadar ons altının 4 bin dolara ulaşması bekleniyor.
12 Eylül 2025 Cuma güncel altın fiyatları
Gram Altın: Alış 4.857,14 TL – Satış 4.857,65 TL
Ons Altın: Alış 3.653,07 USD – Satış 3.653,45 USD
Çeyrek Altın: Alış 8.027,00 TL – Satış 8.101,00 TL
Yarım Altın: Alış 16.055,00 TL – Satış 16.202,00 TL
Tam Altın: Alış 31.365,22 TL – Satış 31.974,60 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 32.011,00 TL – Satış 32.256,00 TL
Ata Altın: Alış 32.345,38 TL – Satış 33.151,58 TL
Uzmanlar, altındaki yükseliş trendinin kasım ayına kadar sürebileceğini vurguluyor. Ayrıca kısa vadeli düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı sunduğu ifade ediliyor.