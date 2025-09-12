12 Eylül 2025 güncel altın fiyatları: Altın haftanın son gününe yükselişle başladı | Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın, güvenli liman özelliğini bu hafta bir kez daha ortaya koydu. Fed’in faiz indirimi beklentileri, doların zayıflaması ve jeopolitik risklerin etkisiyle ons altında yaşanan yükseliş, gram altına da yansıdı.

Haftaya 4 bin 749 TL seviyesinden başlayan gram altın, 12 Eylül 2025 Cuma sabahında 4 bin 857 TL’den işlem görüyor.

Rekorlarla dolu bir hafta

Altın yatırımcısı için rekorlarla geçen haftada ons altın 3 bin 653 dolar seviyesine yükseldi. Gram altın ise haftalık yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Çeyrek ve yarım altın da yeni rekor seviyelerde işlem görüyor.

Goldman Sachs’tan çarpıcı altın tahmini

Küresel piyasalarda gözler Fed’in atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Bankacılık devi Goldman Sachs, Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi halinde altın fiyatlarının yeni rekorlar kıracağını öngörüyor.

Banka, ABD tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1’inin altına yönelmesi halinde ons altının 5 bin dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Temel senaryoda ise 2026 ortalarına kadar ons altının 4 bin dolara ulaşması bekleniyor.

12 Eylül 2025 Cuma güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.857,14 TL – Satış 4.857,65 TL

Ons Altın: Alış 3.653,07 USD – Satış 3.653,45 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.027,00 TL – Satış 8.101,00 TL

Yarım Altın: Alış 16.055,00 TL – Satış 16.202,00 TL

Tam Altın: Alış 31.365,22 TL – Satış 31.974,60 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 32.011,00 TL – Satış 32.256,00 TL

Ata Altın: Alış 32.345,38 TL – Satış 33.151,58 TL

Uzmanlar, altındaki yükseliş trendinin kasım ayına kadar sürebileceğini vurguluyor. Ayrıca kısa vadeli düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı sunduğu ifade ediliyor.