13 Eylül 2025 altın fiyatları: Altın kapanışta rekor seviyeleri korudu | Gram altın kaç TL oldu? Altında son durum

Altın fiyatlarında tarihi bir hafta geride kaldı. Gram altın 4 bin 876 TL ile rekor seviyeyi görürken, ons altın 3 bin 656 dolara kadar çıktı. Kapanışta gram altın 4 bin 845 TL, ons altın ise 3 bin 644 dolarda dengelendi. Küresel yatırım bankaları da altına ilişkin öngörülerini yukarı yönlü revize etti. UBS, ons altın hedefini 3.800 dolara çıkarırken, Goldman Sachs analistleri güçlü senaryolarda fiyatların 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü. İşte 13 Eylül Cumartesi tarihi itibarıyla altın fiyatları ve piyasasında son durum!

Kaan Ege Kayan
13 Eylül 2025 güncel altın fiyatları: Gram altın artmaya devam edecek mi? | Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın, hem küresel ekonomik belirsizlik hem de merkez bankalarının politikaları nedeniyle yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında rekor dolu bir hafta geride kaldı. Hafta içi ons altın 3 bin 656 dolar seviyesine kadar yükselirken, gram altın da 4 bin 876 TL ile tarihi zirvesini gördü.

Kapanışta fiyatlar gram altında 4.845 TL, ons altında ise 3.644 dolar seviyesinde gerçekleşti.

UBS’in yeni altın hedefi

Küresel yatırım bankası UBS, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, Fed’in beklenen faiz indirimleri ve doların değer kaybının altına güçlü destek sağlayacağını vurguladı.

UBS’nin yayımladığı rapora göre, 2025 sonu için ons altın tahmini 3.800 dolara, 2026 ortası için ise 3.900 dolara yükseltildi. Ayrıca banka, altın borsa yatırım fonu (ETF) varlıklarının 2025 sonunda 3.900 tonun biraz üzerine çıkarak rekor seviyelere yaklaşabileceğini öngördü.

Goldman Sachs: Altın 5 bin dolara çıkabilir

UBS’in raporundan önce Goldman Sachs da dikkat çekici bir analiz yayımlamıştı.

Banka, Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi halinde yatırımcı güveninin sarsılabileceğini ve bu durumun altına güçlü talep yaratabileceğini belirtti.

Goldman Sachs analistleri, ABD tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1’inin altına kayması halinde ons altının 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Bankanın temel senaryosunda 2026 ortalarına kadar 4 bin dolar, alternatif senaryoda ise 4.500 dolar hedefi öne çıktı.

13 Eylül 2025 Cumartesi güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.844,87 TL – Satış 4.845,64 TL
Ons Altın: Alış 3.643,49 USD – Satış 3.644,06 USD
Çeyrek Altın: Alış 8.004,00 TL – Satış 8.086,00 TL
Yarım Altın: Alış 16.008,00 TL – Satış 16.173,00 TL
Tam Altın: Alış 31.918,00 TL – Satış 32.197,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 31.918,00 TL – Satış 32.197,00 TL
Ata Altın: Alış 32.575,06 TL – Satış 33.394,94 TL

