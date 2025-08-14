Altın piyasaları, 14 Ağustos 2025 Perşembe gününe yükselişle başladı.

Jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel ekonomik verilerin yanı sıra ABD’den gelen düşük enflasyon verileri, altının güçlenmesinde etkili oldu.

ABD’de Temmuz ayında tüketici fiyatlarının sınırlı artış göstermesi, Eylül ayında Fed’in faiz indirimine gideceği beklentilerini artırdı.

Piyasalarda, 50 baz puanlık indirim ihtimali öne çıkarken, dolar endeksinin çok haftalık dip seviyelere gerilemesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin bir haftanın en düşük seviyelerinde kalması, faiz getirisi olmayan altın için olumlu bir ortam yarattı.

Spot altın ons başına yüzde 0,2 artışla 3.359,81 dolara yükseldi. Capital.com analisti Kyle Rodda, "Piyasalar Eylül'de Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığını fiyatlıyor. Bu da doların zayıflamasına ve altının güçlenmesine neden oluyor" dedi.

Güncel altın fiyatları (14 Ağustos 2025 Perşembe)

Gram Altın: Alış 4.403,40 TL – Satış 4.403,91 TL

Ons Altın: Alış 3.359,73 Dolar – Satış 3.360,10 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.187,00 TL – Satış 7.249,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.375,00 TL – Satış 14.496,00 TL

Tam Altın: Alış 28.301,78 TL – Satış 28.859,95 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.661,00 TL – Satış 28.859,00 TL

Ata Altın: Alış 29.186,21 TL – Satış 29.922,27 TL

Diğer değerli metaller

Gümüş: yüzde 0,1 artışla 38,56 dolar

Platin: yüzde 0,2 düşüşle 1.337,12 dolar

Paladyum: yüzde 1,5 artışla 1.139,32 dolar

